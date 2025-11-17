Sin parrilla ni horno: la nueva forma de cocinar carne que se deshace con el tenedor y es tendencia en Brasil

En el país vecino usan este método para ablandar los cortes y el resultado sorprende: una carne súper tierna, jugosa y cargada de sabor.

La nueva forma de cocinar carne sin parrilla que es furor.

En Brasil está creciendo una forma distinta de preparar carne que conquista a quienes disfrutan del sabor del asado, pero quieren evitar el carbón, el humo o la limpieza que deja la parrilla. Según especialistas consultados por el medio brasileño Portal 6, esta técnica logra un resultado muy tierno y lleno de sabor usando algo tan simple como una olla a presión.

La idea es cocinar la carne dentro de la olla junto con verduras y una mezcla de condimentos que generan una salsa densa y aromática. La cocción es rápida y no necesita agua adicional, ya que la carne se cocina con sus propios jugos.

Carne a la olla, la nueva técnica de cocción que es tendencia. Foto: Unsplash.

Cómo preparar la carne sin parrilla

Ingredientes

1 kg de carne vacuna (paleta, roast beef u osobuco funcionan muy bien)

1 cebolla grande en rodajas

2 tomates en rodajas

1 morrón en tiras

3 dientes de ajo picados

½ taza de salsa barbacoa o kétchup

3 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de pimentón ahumado

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta a gusto

Opcional: una cucharadita de humo líquido o un trocito de panceta para sumar un toque ahumado

Paso a paso

Calentar el aceite en la olla a presión y sellar la carne a fuego medio. Sumar el ajo y mezclar hasta que empiece a dorarse. Condimentar con sal, pimienta, pimentón, salsa barbacoa, mostaza y salsa de soja. Formar capas alternadas de carne, cebolla, tomate y morrón. Cerrar la olla y cocinar a fuego medio. Una vez que tome presión, contar 25 minutos. Apagar el fuego y dejar que la presión baje sola antes de abrir. Si se necesita que la salsa espese, cocinar unos minutos más sin tapa.

El resultado es una carne muy suave, que se desarma con el tenedor, y una salsa con mucho cuerpo y aroma, todo sin humo, sin carbón y sin ensuciar la cocina.

Esta técnica ganó popularidad porque evita el uso de brasas, permite tener la comida lista en menos de 40 minutos, mantiene la jugosidad y la textura de la carne, y resulta ideal para quienes viven en departamentos o cuentan con espacios reducidos.