Sin parrilla ni horno: la nueva forma de cocinar carne que se deshace con el tenedor y es tendencia en Brasil
En Brasil está creciendo una forma distinta de preparar carne que conquista a quienes disfrutan del sabor del asado, pero quieren evitar el carbón, el humo o la limpieza que deja la parrilla. Según especialistas consultados por el medio brasileño Portal 6, esta técnica logra un resultado muy tierno y lleno de sabor usando algo tan simple como una olla a presión.
La idea es cocinar la carne dentro de la olla junto con verduras y una mezcla de condimentos que generan una salsa densa y aromática. La cocción es rápida y no necesita agua adicional, ya que la carne se cocina con sus propios jugos.
Cómo preparar la carne sin parrilla
Ingredientes
- 1 kg de carne vacuna (paleta, roast beef u osobuco funcionan muy bien)
- 1 cebolla grande en rodajas
- 2 tomates en rodajas
- 1 morrón en tiras
- 3 dientes de ajo picados
- ½ taza de salsa barbacoa o kétchup
- 3 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharadita de pimentón ahumado
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: una cucharadita de humo líquido o un trocito de panceta para sumar un toque ahumado
Paso a paso
- Calentar el aceite en la olla a presión y sellar la carne a fuego medio.
- Sumar el ajo y mezclar hasta que empiece a dorarse.
- Condimentar con sal, pimienta, pimentón, salsa barbacoa, mostaza y salsa de soja.
- Formar capas alternadas de carne, cebolla, tomate y morrón.
- Cerrar la olla y cocinar a fuego medio. Una vez que tome presión, contar 25 minutos.
- Apagar el fuego y dejar que la presión baje sola antes de abrir.
- Si se necesita que la salsa espese, cocinar unos minutos más sin tapa.
El resultado es una carne muy suave, que se desarma con el tenedor, y una salsa con mucho cuerpo y aroma, todo sin humo, sin carbón y sin ensuciar la cocina.
Esta técnica ganó popularidad porque evita el uso de brasas, permite tener la comida lista en menos de 40 minutos, mantiene la jugosidad y la textura de la carne, y resulta ideal para quienes viven en departamentos o cuentan con espacios reducidos.