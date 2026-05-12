Bodegón El Desnivel. Foto: Instagram/parrilladesniveloficial

En la Ciudad de Buenos Aires hay un gran abanico de bodegones clásicos, parrillas y restaurantes que atraen a los turistas de todo el mundo. Sin embargo, pocos lugares logran combinar tradición, porciones abundantes y precios accesibles como en El Desnivel, un bodegón del barrio porteño de San Telmo que tiene los mejores cortes de carne.

Sin dudas, el asado es uno de los platos que más representa la cocina argentina y una de las comidas favoritas tanto de turistas como de los argentinos. Sin embargo, el choripán es una de las comidas que ocupa un lugar especial en el corazón de los comensales, y esta parrilla logró convertirlo en su plato destacado.

Bodegón El Desnivel. Foto: Instagram/parrilladesniveloficial

El Desnivel, un bodegón histórico de San Telmo

Ubicado en pleno corazón de San Telmo, El Desnivel es una parrilla familiar que mantiene viva la esencia de los antiguos bodegones. Apenas se cruza la puerta, el aroma a carne asándose y el vino envuelve a los invitados, mientras las mesas se llenan de visitantes de diferentes nacionalidades que se sientan luego de recorrer las calles del barrio.

En este emblemático restaurante se destacan los cortes de carne, las milanesas y las clásicas guarniciones abundantes. Pero el producto más buscado es su famoso choripán, considerado por muchos como el mejor de la ciudad gracias a la calidad del chorizo, el pan crocante y el sabor característico de la parrilla tradicional argentina.

Bodegón El Desnivel. Foto: Instagram/parrilladesniveloficial

Con sus propuestas exquisitas, El Desnivel logró convertirse en uno de los grandes referentes de la gastronomía de San Telmo y una parada obligatoria para quienes quieren disfrutar de un verdadero bodegón porteño.

Dónde queda y cómo llegar a El Desnivel desde el Obelisco

El Desnivel queda en el barrio de San Telmo, sobre la calle Defensa al 855, a pocas cuadras de Plaza Dorrego. Desde el Obelisco son alrededor de 2 kilómetros de distancia.

Para llegar desde el Obelisco, una de las opciones más simples es bajar por Avenida de Mayo hasta la zona histórica y luego continuar por Bolívar o Defensa hacia San Telmo. Caminando, el recorrido demora cerca de 30 minutos.

También se puede ir en colectivo con líneas como la 29, 24 o 64, que conectan el centro porteño con San Telmo y dejan a pocas cuadras del restaurante.