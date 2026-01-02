Ajuste en el Instituto Nacional de Yerba Mate: el gobierno de Javier Milei despidió a 21 trabajadores

En la última semana del 2025, el Gobierno siguió impulsando medidas de ajuste con el objetivo del déficit cero y le tocó al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Qué dijo el director del organismo y las quejas de los sindicatos.

Recortes en materia de yerba mate Foto: Imagen generada por Copilot IA por el equipo de Canal 26

El Gobierno despidió a 21 trabajadores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en Posadas, Misiones. Esto representó un recorte de la cuarta parte del personal de la empresa y se espera que en las próximas semanas sean aún más los empleados que se queden sin trabajo.

La decisión tomada por el directorio del organismo tuvo un costo estimado de 800 millones de pesos y se inscribió en la política de desregulación de la economía yerbatera impulsada desde diciembre de 2023. Además, esta medida se dio en el marco de la asunción del nuevo presidente del organismo, Rodrigo Correa, el 11 de diciembre: planteó como ejes de su gestión la “modernización”, la “reestructuración” y la adecuación del Instituto a sus funciones actuales, tras la quita de facultades regulatorias dispuesta por el DNU 70/2023.

Mate, yerba mate. Foto: Freepik.

Cuál es la situación actual del Instituto

Los despidos recayeron en áreas de extensión yerbatera, controles a empresas, registro y fiscalización, sectores vinculados al acompañamiento de productores y al control de la actividad. Se anticipan no sólo 20 despidos más, si no también una reducción de la flota de unas 25 camionetas.

Con el DNU del Presidente, este organismo ya no puede fijar precios de la materia prima ni controlar las nuevas plantaciones. En este contexto, el directorio acordó solicitar un incremento en la tasa de la estampilla de fiscalización, que pasará de 25 a 32 pesos por kilo, con el fin de financiar un presupuesto proyectado de 8.500 millones de pesos para el año 2026.

Mate, yerba, yerba mate, Foto EFE

Mientras distintos sectores de la industria y parte del arco productivo respaldan la iniciativa al sostener que el organismo estaba politizado y contaba con una estructura sobredimensionada, otros actores, con el gobierno de Misiones y los pequeños productores a la cabeza, conservan la expectativa de que se restituyan las funciones regulatorias.

En tanto, Correa expresó su intención de optimizar los controles de calidad sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de la actividad económica, aunque por el momento evitó fijar una posición pública respecto de los despidos, a la espera de consolidar los ejes de su gestión.

El reclamo de los sindicatos

Dos delegados de ATE fueron despedidos y, ante esta situación, el sindicato publicó un Comunicado Oficial: “los despidos que llegaron con el cierre del año forman parte de un acto perverso que expone a familias enteras a la angustia y la incertidumbre. Cada trabajador o trabajadora despedido es un hogar en riesgo, son hijas e hijos que ven amenazada su estabilidad, son años de compromiso y trayectoria descartados con una frialdad inhumana. No se trata de números ni de reestructuraciones, se trata de personas y de derechos vulnerados”.

ATE Misiones Foto: ate.org.ar

Cabe recordar que este instituto se creó luego de un “tractorazo” efectuado en la zona por 12.500 pequeños yerbateros, tareferos y trabajadores rurales.

Sostiene asimismo la ATE en su comunicado: “No vamos a naturalizar este atropello ni a permanecer en silencio. Vamos a impulsar todas las medidas sindicales y legales necesarias para defender a cada compañero y compañera despedida y exigir su inmediata reincorporación”.