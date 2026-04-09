Bizcochitos de grasa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Los bizcochitos de grasa son un clásico de la gastronomía nacional, asociada a días lluviosos, siempre acompañada del mate y cargada de tradiciones.

Para deslumbrar a familia y amigos, existe una receta fácil y rápida que debes incorporar a tu libro de preparaciones.

- Ingredientes necesarios para hacer bizcochitos sin grasa en casa

Para acompañar el mate

500 g de harina 0000

20 g de levadura

150 g de margarina

250 ml de agua tibia

1 cucharadita de azúcar o 1/2 de sal

Paso a paso: cómo preparar la receta de bizcochitos más fácil y rápida

Para acompañar al mate y lucirte con tu familia