Delicia matera: la receta más fácil de bizcochitos sin grasa se hace en 20 minutos y con pocos ingredientes
Con solo cinco ingredientes, podes deslumbrar a tu familia y amigos. El paso a paso, en la nota.
Los bizcochitos de grasa son un clásico de la gastronomía nacional, asociada a días lluviosos, siempre acompañada del mate y cargada de tradiciones.
Para deslumbrar a familia y amigos, existe una receta fácil y rápida que debes incorporar a tu libro de preparaciones.
- Ingredientes necesarios para hacer bizcochitos sin grasa en casa
Para acompañar el mate
- 500 g de harina 0000
- 20 g de levadura
- 150 g de margarina
- 250 ml de agua tibia
- 1 cucharadita de azúcar o 1/2 de sal
Paso a paso: cómo preparar la receta de bizcochitos más fácil y rápida
Para acompañar al mate y lucirte con tu familia
- En un bowl colocá la harina, la sal o el azúcar y mezclá todo.
- Hacé una corona y en el medio poné la levadura, la margarina y poco a poco agregá el agua tibia.
- Incorporá los ingredientes y amasá hasta obtener un bollo liso y que no se pegue.
- Dejá reposar la masa por 20 minutos, estirá en forma de un rectángulo y luego hacé dos dobleces.
- Estirá nuevamente y cortá los bizcochitos con un molde. Pinchá la parte superior con un tenedor
- Ponelos en una fuente previamente enmantecada y llevalos al horno por 20 minutos a una temperatura de 190° C. Esperá hasta que se doren.
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