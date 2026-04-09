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Por Canal 26
jueves, 9 de abril de 2026, 24:57
Bizcochitos de grasa.
Bizcochitos de grasa. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Los bizcochitos de grasa son un clásico de la gastronomía nacional, asociada a días lluviosos, siempre acompañada del mate y cargada de tradiciones.

Para deslumbrar a familia y amigos, existe una receta fácil y rápida que debes incorporar a tu libro de preparaciones.

- Ingredientes necesarios para hacer bizcochitos sin grasa en casa

Para acompañar el mate

  • 500 g de harina 0000
  • 20 g de levadura
  • 150 g de margarina
  • 250 ml de agua tibia
  • 1 cucharadita de azúcar o 1/2 de sal

Paso a paso: cómo preparar la receta de bizcochitos más fácil y rápida

Para acompañar al mate y lucirte con tu familia

  1. En un bowl colocá la harina, la sal o el azúcar y mezclá todo.
  2. Hacé una corona y en el medio poné la levadura, la margarina y poco a poco agregá el agua tibia.
  3. Incorporá los ingredientes y amasá hasta obtener un bollo liso y que no se pegue.
  4. Dejá reposar la masa por 20 minutos, estirá en forma de un rectángulo y luego hacé dos dobleces.
  5. Estirá nuevamente y cortá los bizcochitos con un molde. Pinchá la parte superior con un tenedor
  6. Ponelos en una fuente previamente enmantecada y llevalos al horno por 20 minutos a una temperatura de 190° C. Esperá hasta que se doren.