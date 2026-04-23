Un evento internacional que reunirá muestras, jurados expertos y productores de la región Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante décadas, el mate fue sinónimo de ritual cotidiano, identidad cultural y costumbre compartida. Sin embargo, en 2026 la yerba mate dará un paso inédito: tendrá su primer Mundial, un certamen internacional que apunta a consolidarla como un producto con estándares técnicos de calidad comparables a los del vino, el café o el té. El evento se realizará del 5 al 7 de junio en el Museo del Mate, en pleno centro porteño, y promete reunir a productores, especialistas y marcas de distintos países.

La iniciativa no es meramente simbólica. Detrás del Mundial hay una estrategia clara: reposicionar a la yerba mate como una bebida con valor agregado, capaz de competir en mercados internacionales no solo por volumen, sino también por calidad sensorial y diversidad de estilos.

Un certamen técnico con reglas claras

El corazón del Mundial será una cata a ciegas, desarrollada bajo un protocolo especialmente diseñado para garantizar objetividad. En total participarán más de 160 muestras provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que serán evaluadas por un jurado internacional de 30 especialistas de seis países diferentes, incluidos referentes de Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

El Mundial del Mate será en junio Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las evaluaciones estarán coordinadas por el sommelier Marcos Francisca, quien encabezará la dirección técnica del evento. El sistema de análisis toma como referencia estándares utilizados en concursos internacionales de bebidas, donde las marcas quedan fuera de escena y habla exclusivamente el producto. Aroma, color, estructura, sabor y persistencia serán algunas de las variables clave.

Uno de los detalles técnicos destacados es la utilización de una bombilla oficial, desarrollada específicamente para asegurar que todas las muestras se prueben en igualdad de condiciones, eliminando interferencias externas durante la degustación.

Más que un concurso: una plataforma para la industria

Desde la organización explican que el Mundial no busca consagrar a un único ganador, sino establecer parámetros de calidad comparables a nivel internacional. Por eso, se entregarán medallas en distintas categorías y reconocimientos según país de origen, tipo de molienda y escala productiva.

El Mundial del Mate será en junio Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este enfoque permite que tanto pequeños productores como grandes marcas puedan sumar valor simbólico y técnico a sus productos sin quedar excluidos por volumen o presupuesto. En un contexto donde la industria yerbatera busca nuevos caminos de crecimiento, el Mundial aparece como una herramienta concreta para potenciar exportaciones y diferenciación.

El rol central de Misiones y Corrientes

Aunque el evento se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, las provincias productoras tendrán un papel protagónico. Misiones y Corrientes, responsables de la mayor parte de la producción argentina, impulsaron institucionalmente el proyecto y participaron en el lanzamiento oficial realizado en el Senado de la Nación, junto a productores y especialistas del sector.

La yerba mate dará un salto histórico en 2026 con su primer Mundial Foto: Foto generada con IA Canal 26

Para los referentes del sector, la yerba mate atraviesa un momento clave: crecen las exportaciones, surgen nuevas formas de consumo y se amplía el interés global por alimentos de origen natural y tradición cultural.

Un producto regional con ambición mundial

El Mundial de la Yerba Mate también contará con actividades abiertas al público, paneles de degustación y un Fan Fest donde los consumidores podrán experimentar el sistema de evaluación sensorial. La idea es demostrar que el mate no solo se toma “como siempre”, sino que puede analizarse, compararse y apreciarse con criterios técnicos.

Lejos de despojarlo de su identidad, el objetivo es exactamente el contrario: llevar la cultura matera al mundo, con herramientas que permitan hablar el mismo lenguaje que otras bebidas premium. Si el proyecto logra consolidarse, la intención es que el certamen tenga futuras ediciones itinerantes en otros países, ampliando su alcance global.

Con el Mundial en el horizonte, la yerba mate deja de ser solo una costumbre ancestral para convertirse en una industria que busca reconocimiento internacional, sin perder el espíritu que la hizo única.