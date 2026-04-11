Las yerbas más vendidas Foto: Foto generada con IA

El mate es mucho más que una simple costumbre argentina, se trata de un ritual que acompaña a las personas en cualquier momento del día, ya que genera encuentro, conexión social o simplemente acompaña un momento de ocio.

En los últimos años, cada vez más personas buscan potenciar sus beneficios incorporando hierbas naturales, y la menta se convirtió en una de las favoritas, no solamente porque se trata de una planta súper fresca, sino porque además trae varios pros en el cuerpo.

Mate

Aunque para muchos el café suele ser una opción común para combatir el cansancio, el mate con menta aparece como una nueva alternativa mucho más equilibrada, ya que aporta energía sin generar nerviosismo, ayudando a mantener la concentración y la claridad mental durante el día.

Mate con menta: cuáles son los beneficios que van más allá del sabor

Incorporar menta al mate no solo mejora el gusto, sino que también suma propiedades saludables:

Favorece la digestión y alivia molestias estomacales

Ayuda a reducir el estrés y promueve la relajación

Actúa como descongestionante natural

Combate el mal aliento con su efecto refrescante

Posee propiedades antiinflamatorias leves

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Gracias a estas características, el mate con menta se convierte en una opción ideal para quienes buscan energía y bienestar de forma natural. Además, cabe destacar que existen varias formas de sumar menta a la preparación:

Hojas frescas: colocadas directamente sobre la yerba para un aroma intenso Menta seca: mezclada previamente con la yerba Infusión: reemplazando el agua por té de menta para un sabor más suave

Al añadir menta, junto con otras hierbas como la manzanilla y el jengibre, permite renovar la experiencia sin perder la esencia del ritual. Además de aportar sabor, aporta energía, bienestar y concentración, convirtiendo cada ronda en un equilibrio perfecto entre tradición, salud y vitalidad.