El sector de las golosinas en Argentina suma una nueva propuesta que promete captar la atención del público joven y de los fanáticos del maní. La compañía Mondelēz International anunció el lanzamiento oficial del Tri Shot Blanco, una versión inédita que amplía la familia Shot y busca consolidarse dentro del competitivo mercado de los alfajores.

Luego del buen desempeño de sus presentaciones anteriores, la marca redobla la apuesta con una combinación que sigue una tendencia clara de consumo: productos en versión “Blanco”. La nueva propuesta fusiona la intensidad del maní con la suavidad del chocolate blanco, en un formato de 60 gramos pensado para el consumo individual y la venta en kioscos.

¿Cómo es el nuevo alfajor Tri Shot Blanco?

El producto mantiene el concepto que caracteriza a la familia Shot: estructura robusta y alto contenido de relleno. Se trata de un alfajor triple, compuesto por tres tapas de galletita que aportan mayor cuerpo y sensación de saciedad.

En su interior, combina dos capas diferenciadas:

Pasta de maní , sello distintivo de la marca.

Mousse de chocolate, que suma suavidad y contraste.

Todo el conjunto está recubierto por un baño de chocolate blanco, que aporta dulzor y equilibra la intensidad del maní. El resultado es un alfajor de 60 gramos pensado para el consumo individual, ideal para kioscos.

Este lanzamiento se inscribe en una estrategia más amplia de la compañía. En mayo de 2025, la firma ya había generado impacto con el alfajor Shot de maní, que logró una rápida aceptación gracias a su relación entre cantidad de relleno y precio competitivo.

Con la llegada del Tri Shot Blanco, la línea queda conformada por:

Tri Shot de chocolate.

Shot de maní.

Tri Shot Blanco.

La diversificación de sabores permite a la marca competir tanto en el segmento tradicional como en el de novedades, un terreno donde las redes sociales cumplen un rol clave en la viralización de productos.

El Tri Shot Blanco ya se encuentra disponible en unidades individuales de 60 gramos y en cajas cerradas pensadas para exhibición en mostrador. La distribución comenzó de manera masiva en los principales kioscos y distribuidores del país.