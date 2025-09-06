Receta fácil y rápida: cómo hacer 2 docenas de alfajores de cacao

Aprender a hacer este plato dulce es fácil y económico. Es ideal para cumpleaños o eventos especiales.

Comer alfajores caseros es uno de los mayores placeres de la vida, ya que son irresistibles y cargados de identidad argentina. Por eso, con pocos ingredientes y pasos sencillos, es posible lograr una receta rendidora que sorprenda a todos en la mesa. En este caso, la clave está en el cacao, que aporta sabor y color sin necesidad de usar chocolate ni frutas.

Esta versión económica y práctica permite elaborar hasta 24 unidades con apenas un huevo, ideal para compartir en familia, llevar a la escuela o disfrutar en la merienda. Además, es una alternativa casera frente a los clásicos de confitería, con la ventaja de poder elegir el relleno que más guste, desde dulce de leche hasta cremas caseras.

La receta no solo es fácil, sino también accesible para quienes buscan un dulce rendidor sin complicaciones. Con una masa suave, un sabor intenso a cacao y el relleno a elección, estos alfajores se convierten en una opción perfecta para quienes desean endulzar el día con un toque casero y tradicional.

Paso a paso: cómo hacer alfajores de cacao caseros

Ingredientes

Para la masa:

Manteca: 150 g

Azúcar: 120 g

Huevo: 1

Yema: 1

Esencia de vainilla: 2 cucharadas

Harina 0000: 340 g

Cacao amargo en polvo: 35 g

Polvo de hornear: 1 ½ cucharada

Bicarbonato de sodio: 1 ½ cucharada

Para el armado:

Dulce de leche: 700 g

Baño de repostería semiamargo: 400 g

Cómo hacer alfajores de cacao

En un bol, batir la manteca con el azúcar durante unos 5 minutos, hasta obtener una crema. Agregar el huevo y luego la yema. Perfumar con la esencia de vainilla.

Tamizar la harina junto con el cacao, el polvo de hornear y el bicarbonato. Integrar estos ingredientes secos a la mezcla anterior y unir hasta formar una masa homogénea. Llevar la masa a la heladera durante al menos 2 horas.

Dividir la masa en porciones y estirarlas hasta un espesor de 5 mm. Cortar las tapas con un cortapastas de aproximadamente 8 cm de diámetro.

Colocar las tapas sobre una placa enmantecada y hornear en horno precalentado a 180°C durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar completamente y luego unir las tapas con abundante dulce de leche en el centro.

Baño de chocolate:

Derretir el baño de repostería semiamargo y sumergir cada alfajor hasta cubrirlo por completo. Colocar sobre papel manteca y dejar secar a temperatura ambiente.

Este tipo de alfajor, ideal para acompañar con un café, combina la textura tierna de las tapas con la cremosidad del dulce de leche y el contraste del chocolate semiamargo. Una receta ideal para agasajar o darse un gusto especial sin necesidad de complicaciones ni ingredientes difíciles de conseguir.