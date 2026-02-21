Nuevo alfajor Vauquita. Foto: Facebook / Vauquita.

La mítica marca argentina Vauquita, reconocida durante décadas como la reina del dulce de leche, presentó su nuevo “Alfajor Vauquita Extremo”, un producto que rompe con la tradición y propone una experiencia intensa para los amantes del chocolate y los alfajores.

A diferencia de las versiones clásicas, este lanzamiento incorpora pasta de maní como relleno, ofreciendo un sabor audaz y cremoso que se combina con la tradicional cobertura semiamarga de la marca. El producto se presenta en un formato de 45 gramos y, además, es sin gluten, un guiño a la demanda creciente por opciones más inclusivas y adaptadas a diferentes necesidades alimenticias.

Nuevo alfajor Vauquita. Foto: Facebook / Vauquita.

Aunque Vauquita es sinónimo de tradición artesanal, el Alfajor Extremo evidencia un camino de innovación estratégica. La marca comenzó a explorar nuevos sabores en 2025 con el Bombón Vauquita relleno de pasta de maní, anticipando el gusto por combinaciones más intensas y originales.

Este nuevo alfajor busca conquistar tanto a los fanáticos históricos de Vauquita como a consumidores jóvenes que buscan experiencias gastronómicas diferentes, manteniendo la calidad premium que caracteriza a la marca.

Nuevo alfajor de Vauquita. Video: TikTok / infokioscos.

Un alfajor icónico presentó su sabor de chocolate blanco

El sector de las golosinas en Argentina suma una nueva propuesta que promete captar la atención del público joven y de los fanáticos del maní. La compañía Mondelēz International anunció el lanzamiento oficial del Tri Shot Blanco, una versión inédita que amplía la familia Shot y busca consolidarse dentro del competitivo mercado de los alfajores.

Luego del buen desempeño de sus presentaciones anteriores, la marca redobla la apuesta con una combinación que sigue una tendencia clara de consumo: productos en versión “Blanco”. La nueva propuesta fusiona la intensidad del maní con la suavidad del chocolate blanco, en un formato de 60 gramos pensado para el consumo individual y la venta en kioscos.

Nuevo alfajor Tri Shot Blanco. Foto: X / @Infokioscos.

El producto mantiene el concepto que caracteriza a la familia Shot: estructura robusta y alto contenido de relleno. Se trata de un alfajor triple, compuesto por tres tapas de galletita que aportan mayor cuerpo y sensación de saciedad.

En su interior, combina dos capas diferenciadas:

Pasta de maní , sello distintivo de la marca.

Mousse de chocolate, que suma suavidad y contraste.

Todo el conjunto está recubierto por un baño de chocolate blanco, que aporta dulzor y equilibra la intensidad del maní. El resultado es un alfajor de 60 gramos pensado para el consumo individual, ideal para kioscos.