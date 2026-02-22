Marrón chocolate, el color del otoño 2026 Foto: Pinterest

Cada cambio de estación trae consigo una renovación estética que también se refleja en las uñas. Este otoño 2026, la manicura abandona los tonos vibrantes del verano y los pasteles que fueron tendencia en 2025 y apuestan a una paleta mucho más profunda, elegante y envolvente.

Este año, el protagonista absoluto de la temporada es un clásico reinventado: el marrón chocolate. Incluso durante el verano, el negro fue el neutro indiscutido en salones y redes sociales. Sin embargo, la tendencia gira hacia una versión más cálida y sofisticada. Esta paleta de colores mucho más otoñal aparece como una alternativa versátil que conserva la sobriedad, pero suma profundidad y un matiz más acogedor.

En acabados glossy o ultra brillantes, el chocolate logra un efecto de lujo silencioso que encaja a la perfección con la estética minimalista que domina la moda actual. No es estridente ni busca llamar la atención de forma evidente: su poder está en la elegancia discreta.

Marrón chocolate: por qué es el color de la temporada

El marrón chocolate se convierte en el nuevo neutro porque responde a dos grandes movimientos estéticos del momento. Por un lado, la búsqueda de naturalidad y tonos orgánicos que conecten con lo esencial. Por otro, la consolidación del “quiet luxury”, una tendencia que prioriza la sofisticación sutil por encima de lo llamativo.

Marrón chocolate, el color del otoño 2026 Foto: Pinterest

A diferencia del negro (más tajante y contrastante), el chocolate aporta suavidad sin perder carácter. Combina fácilmente con prendas en tonos tierra, beige, gris, verde oliva o borgoña, habituales en el guardarropa otoñal. Además, favorece a distintos tonos de piel y se adapta tanto a uñas cortas como largas.

En manicuras monocromáticas, el resultado es pulido y moderno. En estilos minimalistas, refuerza la estética limpia y cuidada. Incluso puede funcionar como base para nail art delicado en dorado o nude.

Gracias a su versatilidad y elegancia, el chocolate desplaza completamente a los tono nude, los pasteles y al negro como una opción dominante y se abre paso para una combinación explosiva de un acabado perfecto, pero sin excesos, ideal para todo tipo de outfits otoñales.