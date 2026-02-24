Look de verano para un día de lluvia. Foto: Freepik

A la moda no la detiene ni los días de lluvia, ya que, aunque haya una tormenta torrencial afuera, es posible armar un outfit lindo y cómodo para salir a la calle a pesar de la humedad.

Lo primero que debemos pensar antes de armar nuestro look lluvioso es que no solamente nos tiene que gustar, sino que además debe ser apto para mojarnos, aunque solo un poco. Para ello, el llamado street style es perfecto, ya que se puede combinar telas estampadas y llamativas con botas de lluvia junto con un lindo paraguas de diseño.

Algo que nunca puede faltar en tu guardarropa es un buen piloto: algunos lo prefieren corto y otros largo, pero lo cierto es que debe ser lo suficientemente resistente como para usarlo en los días de lluvia torrencial para evitar mojar la mayor porción de ropa posible.

Tres looks trendy para salir a pasear un día de lluvia

Look urbano y con onda

Para este look necesitaremos un piloto oversize impermeable en tonos neutros o pasteles para combinarlo con una pollera recta, unas medias y un buzo liviano si es que hace frío. En los pies, podés usar botas de goma o zapatillas waterproof.

No olvides llevar un paraguas compacto para meterlo dentro del bolso, ya que se trata de un outfit que merece ser paseado por la ciudad.

Look elegante y práctico para hombres

Este look está inspirado en el misterio y la sensualidad masculina. Podés combinar un pantalón de vestir y una camisa lisa con un impermeable con corte sastrero.

En los pies, usá zapatos impermeables o botas de cuero de caña alta, combinadas con un paraguas clásico y un morral waterproof.

Look comfy casual: muy femenino

La prenda clave para este outfit será una campera de símil cuero impermeable, ya que aportará elegancia y al mismo tiempo te aislará de la lluvia gracias a su tela gruesa. Además, podés combinarla con un short negro y una remera básica.

Para el calzado, es recomendable utilizar unas botas de lluvia o unas zapatillas de caña alta para evitar que el agua llegue a las medias.

Moda, tendencia. Foto: Freepik

Además, podés combinar este outfit con una mochila resistente al agua y un paraguas negro o de color neutro para darle un toque de misterio al look bajo la tormenta.