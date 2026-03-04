Cómo llegar a tener una dolphin skin, la nueva tendencia de moda Foto: Pinterest

En las redes sociales, últimamente una tendencia viral de beauty se hizo sentir y muchas celebridades ya la han adoptado para sus vidas: la llamada Dolphin Skin, una técnica que promete un efecto húmedo, fresco y luminoso en la piel en tan solo 5 minutos. Inspirada en el brillo natural de la piel de los delfines, este look apuesta por un acabado jugoso, saludable y lleno de luz, muy elegido por celebridades e influencers en sus selfies.

A diferencia del maquillaje mate que dominó temporadas anteriores, donde se priorizaba la piel tersa y como de porcelana, el efecto Dolphin Skin prioriza la hidratación y el glow natural, logrando una apariencia radiante sin sobrecargar el rostro.

El secreto está, según los maquilladores profesionales, en trabajar la piel desde la preparación. El brillo no proviene solo del iluminador, sino de una combinación estratégica de productos que aporten hidratación y reflejos sutiles. ¿Cómo se construye una base sólida para el Dolphin Skin?

Paso a paso, cómo lograr una Dolphin Skin impecable

Limpieza y tonificación

Antes de maquillar, la piel debe estar completamente limpia. Se recomienda aplicar lociones o tónicos que equilibren y aporten una primera capa de hidratación.

Aplicación de sérum

Este es el corazón del efecto glow. Si tenés piel seca, elegí un sérum con base oleosa para potenciar la luminosidad. En el caso de que tu piel sea grasa, optá por uno más ligero que aporte brillo sin exceso de oleosidad.

Hidratante habitual

Sellar con tu crema hidratante ayuda a mantener el efecto húmedo y saludable.

Para que el resultado sea realmente impactante, estos consejos pueden marcar la diferencia:

Menos base, más piel real: utiliza una base ligera o BB cream. La idea es que la piel se vea natural, no cubierta.

Iluminador estratégico: aplicalo en puntos altos del rostro (pómulos, puente de la nariz, arco de Cupido y debajo de las cejas). Mejor si es en crema o líquido.

Evita el polvo en exceso: solo en la zona T si es necesario. Demasiado producto mate arruina el efecto húmedo.

Spray fijador con efecto glow: un bruma final ayuda a fundir los productos y potenciar el brillo.

Cuello y clavículas también: si buscas un look más impactante, extiende el iluminador hacia estas zonas para un efecto uniforme.

Luz natural como aliada: este look se luce especialmente bien con iluminación natural o luz frontal suave.

Dolphin Skin: ¿Por qué es tendencia?

La Dolphin Skin transmite frescura, juventud y una apariencia saludable. En tiempos donde el maquillaje apuesta por la naturalidad, este efecto se convirtió en el favorito para fotos y eventos, ya que aporta dimensión y luminosidad sin necesidad de técnicas complejas.

En solo cinco minutos y con los productos adecuados, es posible conseguir esa piel jugosa y radiante que parece recién salida del agua. La clave está en la hidratación y en entender que el brillo bien trabajado siempre es sinónimo de piel sana.