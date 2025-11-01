No todas las pieles son iguales: cómo hacer una limpieza facial y elegir los productos correctos para cada cutis

El invierno puede ser duro para la piel, dejándola opaca y deshidratada por la acumulación de impurezas y células muertas que le restan luminosidad. Por eso, la primavera es la temporada perfecta para una limpieza facial profunda.

Cuidado de la piel, lavarse la cara. Foto: Freepik.

Después de meses de frío, viento y calefacción, que suelen dejar el cutis opaco y deshidratado, la piel necesita una limpieza profunda para revitalizarse. Sin embargo, es importante entender “qué hacer” y “qué no hacer” para ayudar a tu piel a florecer en esta nueva estación.

Limpieza profunda: todo lo que hay que saber

Simón Scarano (MN. 151411), médico dermatólogo para CeraVe, explica que la clave está en elegir un limpiador facial formulado específicamente para tu tipo de piel. “Esto ayuda a limpiar las impurezas de manera efectiva, sin correr el riesgo de tener efectos secundarios no deseados, como sensación de incomodidad, tirantez y sequedad”, sostiene.

Es importante prestar atención a la frecuencia en la que se limpia la piel. Foto: Freepik.

Además, es importante prestar atención a la frecuencia en la que se limpia la piel, ya que tanto la limpieza excesiva como la limpieza insuficiente pueden ser un problema. “Lo ideal es limpiar la cara dos veces al día —por la mañana y por la noche— y también luego de hacer ejercicio o sudar mucho” recomienda el experto.

Por último, para una rutina de cuidado completa, el Dr. Scarano (MN. 151411) afirma: “el limpiador facial debe complementarse con el uso de crema hidratante y protector solar, dos elementos básicos que toda buena rutina de cuidado de la piel necesita. La crema o loción hidratante ayudan a hidratar la piel y previenen la pérdida de humedad, mientras que el protector solar ayuda a proteger la piel de los dañinos rayos UV producidos por el sol.”

Cómo encontrar el limpiador facial perfecto para tu piel

CeraVe ofrece una amplia gama de limpiadores faciales para cada tipo de piel. Desde piel normal a seca hasta mixta o sensible, todos sus productos están formulados con las clásicas 3 ceramidas esenciales de la marca, que ayudan a restaurar la barrera natural de la piel. Entre sus productos más destacados, se encuentran:

Pieles normales a secas

El Limpiador Hidratante es perfecto para pieles normales a secas, ya que ha sido diseñado para limpiar y refrescar la piel sin dejarla tirante ni seca. Es capaz de eliminar la suciedad, el maquillaje y otros residuos de la piel sin eliminar la barrera protectora natural ni despojarla de su humedad natural.

Limpiador Hidratante para pieles normales a secas. Foto: Prensa.

En su fórmula, posee tres ceramidas esenciales para restaurar la barrera de la piel, ácido hialurónico para la hidratación y la tecnología MVE Delivery Technology para suministrar un flujo constante de nutrientes para la piel.

Pieles mixtas y sensibles

El nuevo Limpiador Air Foam Reequilibrante, desarrollado con dermatólogos, surge como la solución ideal para este tipo de piel. Su textura en espuma elimina suavemente la suciedad, la grasa y las impurezas sin alterar la barrera natural de la piel. Remueve el protector solar, maquillaje y polución, reduciendo el enrojecimiento.

Además, se trata del primer producto de su tipo que no solo limpia, sino que también hidrata la piel y controla el exceso de grasa, lo que lo vuelve el aliado perfecto para pieles mixtas y sensibles.

Limpiador Air Foam Reequilibrante para pieles mixtas y sensibles. Foto: Prensa.

Lo que lo hace diferente es su innovadora y exclusiva tecnología Glycolysine™, resultado de 10 años de investigación, que equilibra la piel mixta para una barrera cutánea más saludable, otorgando 8 hs de control de brillo y 24 hs de hidratación, incluso después del enjuague.

A su vez, está formulado con tres ceramidas esenciales y alantoína calmante. Es hipoalergénico, no comedogénico, tiene un ph equilibrado, no tiene fragancia ni parabenos.

Pieles grasas

El Gel Limpiador Espumoso es ideal para eliminar el exceso de grasa, suciedad y maquillaje. Tiene una textura suave y no altera la barrera protectora de la piel. Su fórmula, a base de gel, contiene ceramidas, ácido hialurónico y niacinamida para ayudar a restaurar la barrera de la piel, atraer la hidratación y calmar la piel.

Gel Limpiador Espumoso para pieles grasas. Foto: Prensa.

Basta con incorporar tres simples hábitos, limpiar, hidratar y proteger, para lucir una piel más sana, luminosa y lista para cualquier estación. Con constancia y los productos adecuados, el cambio se nota en pocos días y el rostro recupera su frescura natural.