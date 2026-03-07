Papel aluminio dentro de una licuadora Foto: Grok

La licuadora es uno de los electrodomésticos que más se utilizan para cocinar. Ya sea para preparar licuados, salsas, crema, sopas, postres y hasta para triturar cebolla, siempre debe estar a mano. Sin embargo, con el uso las cuchillas pueden perder su filo y aunque cueste aceptarlo, ninguna comida volverá a ser lo mismo. Sobre este tema habló la especialista en pastelería María José Muñoz con el truco definitivo para afilarlas.

Hay una solución casera, sencilla y sobre todo, económica. El método fue viralizado en las redes sociales y compartido por la cocinera y pastelera María José Muñoz, quien reveló cómo logra mantener su licuadora y su procesadora de alimentos en perfecto estado con un elemento que todos tienen en la cocina: el papel aluminio.

Papel aluminio: el truco infalible que se hizo viral para afilar las cuchillas de la licuadora

A través de un video viral, la cocinera, la cocinera explicó un método rápido para recuperar el filo de las cuchillas de la licuadora. Según detalló, sólo se necesitan algunas tiras de papel de aluminio. El procedimiento consiste en colocarlas dentro del vaso de la licuadora o procesadora y encender el aparato como si se tratara de un alimento más.

“Solo hay que poner unas tiras de papel de aluminio en el vaso de la batidora y triturarlo. El aluminio se hace añicos y ayuda a afilar las cuchillas”, explicó la especialista en el video, recordando además que su licuadora tenía más de 25 años y que jamás había necesitado un afilado antes

Según contó, el aparato ya tenía dificultades para triturar sus preparaciones. Tras aplicar el truco, aseguró que las cuchillas recuperaron su eficacia. “Quedaron on fire, listas para cocinar”, comentó. Además, en los comentarios, varios seguidores comentaron que probaron el método y que realmente funciona.

Para aplicarlo, solo hay que doblar varias veces una hoja de papel aluminio hasta formar una capa gruesa. Luego, deslizar el cuchillo sobre la superficie entre 10 y 15 veces, como si se estuviera afilando.

Otra alternativa consiste en hacer un bollo de aluminio y pasar el filo del cuchillo sobre él, simulando el uso de una piedra de afilar. Aunque no reemplaza a un afilador profesional, puede ayudar a mejorar el rendimiento del cuchillo en pocos minutos.

Cómo cuidar las cuchillas de una licuadora correctamente

Mantenerlas limpias y afiladas es clave para prolongar la vida útil del electrodoméstico. Algunas recomendaciones básicas pueden ayudar a evitar que se desgasten antes de tiempo: