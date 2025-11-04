Bizcochuelo de avena saludable en licuadora: el paso a paso de una receta fácil y con pocos ingredientes

Se trata de una preparación rápida, nutritiva y sin azúcar añadida, ni harina refinada.
Canal 26
Por Canal 26
martes, 4 de noviembre de 2025, 20:02
Bizcochuelo ideal para compartir una tarde de merienda
Bizcochuelo ideal para compartir una tarde de merienda Foto: Freepik

Para los amantes de la merienda, el bizcochuelo de avena en licuadora se convirtió en una de las recetas más buscadas, ya que es muy fácil de hacer y en solamente 15 minutos, se puede disfrutar de una merienda saludable y rica. Para acompañar el café, el té o incluso el mate de la tarde, esta receta es para vos.

Lo mejor de esta preparación, es que no tiene azúcar agregada y tampoco harinas refinadas, ayudando a mantener una alimentación equilibrada. Además, este bizcochuelo es esponjoso, sabroso y muy fácil de preparar. Se adapta a diferentes gustos: se puede endulzar naturalmente o agregar frutas, semillas y especias para personalizarlo.

Bizcochuelo de naranja. Fuente: Freepik
Bizcochuelo de avena. Fuente: Freepik

Este bizcochuelo no solo es fácil y económico, sino que además aporta fibra, proteínas y energía sostenida, gracias a la avena y los huevos.

Paso a paso: cómo hacer bizcochuelo de avena casero y saludable en licuadora

Ingredientes (para 6 porciones):

  • 2 tazas de avena (tradicional o instantánea).
  • 2 huevos.
  • 1 taza de leche (puede ser vegetal).
  • 1 banana madura o 2 cucharadas de miel (para endulzar).

Opcional:

  • Esencia de vainilla, canela o ralladura de limón para darle aroma.
  • Polvo de hornear (1 cucharadita) si querés una textura más aireada.
Harina de avena aporta energía y ayuda a controlar el colesterol. Foto: Unsplash.
Bizcochuelo de avena.

Preparación paso a paso

Colocá todos los ingredientes en la licuadora: avena, leche, huevos y la banana (o miel). Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Si queda muy espesa, agregar un chorrito extra de leche.

Verter la mezcla en un molde engrasado o con papel manteca y hornear a 180 °C durante 30-35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Licuadora Foto: Freepik

Si querés evitar el azúcar refinado, podés optar por alternativas naturales:

  • Banana madura: aporta dulzor, humedad y nutrientes.
  • Miel o jarabe de agave: dan un toque suave y natural.
  • Dátiles o pasas procesadas: ideales para quienes prefieren endulzantes integrales.
  • Canela, vainilla o cacao amargo: realzan el sabor sin sumar calorías vacías.