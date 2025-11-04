Bizcochuelo de avena saludable en licuadora: el paso a paso de una receta fácil y con pocos ingredientes
Para los amantes de la merienda, el bizcochuelo de avena en licuadora se convirtió en una de las recetas más buscadas, ya que es muy fácil de hacer y en solamente 15 minutos, se puede disfrutar de una merienda saludable y rica. Para acompañar el café, el té o incluso el mate de la tarde, esta receta es para vos.
Lo mejor de esta preparación, es que no tiene azúcar agregada y tampoco harinas refinadas, ayudando a mantener una alimentación equilibrada. Además, este bizcochuelo es esponjoso, sabroso y muy fácil de preparar. Se adapta a diferentes gustos: se puede endulzar naturalmente o agregar frutas, semillas y especias para personalizarlo.
Este bizcochuelo no solo es fácil y económico, sino que además aporta fibra, proteínas y energía sostenida, gracias a la avena y los huevos.
Paso a paso: cómo hacer bizcochuelo de avena casero y saludable en licuadora
Ingredientes (para 6 porciones):
- 2 tazas de avena (tradicional o instantánea).
- 2 huevos.
- 1 taza de leche (puede ser vegetal).
- 1 banana madura o 2 cucharadas de miel (para endulzar).
Opcional:
- Esencia de vainilla, canela o ralladura de limón para darle aroma.
- Polvo de hornear (1 cucharadita) si querés una textura más aireada.
Preparación paso a paso
Colocá todos los ingredientes en la licuadora: avena, leche, huevos y la banana (o miel). Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Si queda muy espesa, agregar un chorrito extra de leche.
Verter la mezcla en un molde engrasado o con papel manteca y hornear a 180 °C durante 30-35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.
Si querés evitar el azúcar refinado, podés optar por alternativas naturales:
- Banana madura: aporta dulzor, humedad y nutrientes.
- Miel o jarabe de agave: dan un toque suave y natural.
- Dátiles o pasas procesadas: ideales para quienes prefieren endulzantes integrales.
- Canela, vainilla o cacao amargo: realzan el sabor sin sumar calorías vacías.