Bizcochuelo de avena saludable en licuadora: el paso a paso de una receta fácil y con pocos ingredientes

Se trata de una preparación rápida, nutritiva y sin azúcar añadida, ni harina refinada.

Bizcochuelo ideal para compartir una tarde de merienda Foto: Freepik

Para los amantes de la merienda, el bizcochuelo de avena en licuadora se convirtió en una de las recetas más buscadas, ya que es muy fácil de hacer y en solamente 15 minutos, se puede disfrutar de una merienda saludable y rica. Para acompañar el café, el té o incluso el mate de la tarde, esta receta es para vos.

Lo mejor de esta preparación, es que no tiene azúcar agregada y tampoco harinas refinadas, ayudando a mantener una alimentación equilibrada. Además, este bizcochuelo es esponjoso, sabroso y muy fácil de preparar. Se adapta a diferentes gustos: se puede endulzar naturalmente o agregar frutas, semillas y especias para personalizarlo.

Bizcochuelo de avena. Fuente: Freepik

Este bizcochuelo no solo es fácil y económico, sino que además aporta fibra, proteínas y energía sostenida, gracias a la avena y los huevos.

Paso a paso: cómo hacer bizcochuelo de avena casero y saludable en licuadora

Ingredientes (para 6 porciones):

2 tazas de avena (tradicional o instantánea).

2 huevos.

1 taza de leche (puede ser vegetal).

1 banana madura o 2 cucharadas de miel (para endulzar).

Opcional:

Esencia de vainilla, canela o ralladura de limón para darle aroma.

Polvo de hornear (1 cucharadita) si querés una textura más aireada.

Bizcochuelo de avena.

Preparación paso a paso

Colocá todos los ingredientes en la licuadora: avena, leche, huevos y la banana (o miel). Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Si queda muy espesa, agregar un chorrito extra de leche.

Verter la mezcla en un molde engrasado o con papel manteca y hornear a 180 °C durante 30-35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Licuadora Foto: Freepik

Si querés evitar el azúcar refinado, podés optar por alternativas naturales: