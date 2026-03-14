Plantas Foto: Foto generada con IA

Cuando termina el verano y las temperaturas comienzan a descender, marzo se convierte en uno de los meses más estratégicos para poner a punto el jardín. La poda correcta en este momento marca la diferencia entre plantas fuertes que resistirán el otoño e invierno, y especies debilitadas que podrían enfermar o perder su floración futura.

En esta guía te contamos qué plantas conviene podar en marzo, por qué es el mejor momento y qué errores evitar, todo pensado para mejorar la salud del jardín y estimular un crecimiento vigoroso.

Plantas medicinales. Foto: Freepik.

1. Arbustos y plantas que ya florecieron en verano

Las especies que ya dieron flores durante enero y febrero entran en una fase natural de descanso. Esta pausa vegetativa permite hacer una poda de limpieza clave:

¿Qué podar?

Ramas secas o enfermas

Tallos que crecieron demasiado y deformaron la estructura

Restos florales marchitos

Chupones o brotes indeseados en la base

Ejemplos comunes

Hibiscos

Lavandas envejecidas

Rosales arbustivos (solo poda ligera)

Esta limpieza ayuda a que la planta concentre energía en fortalecer raíces y acumular reservas antes de que llegue el frío.

2. Rosales: marzo es el mes ideal para la poda de mantenimiento

Si hay plantas que agradecen una buena poda anual, son los rosales. En marzo, cuando disminuye el calor, podarlos es clave para obtener floraciones sanas en primavera.

Objetivos de la poda

Airear el centro de la planta

Estimular brotes nuevos

Eliminar tallos viejos, débiles o cruzados

Tip SEO para jardineros principiantes:Un rosal bien podado debe quedar con 3 a 5 ramas principales, firmes y orientadas hacia afuera.

3. Plantas perennes que crecieron demasiado en verano

Muchas especies de follaje se desbordan durante el verano, ocupando más espacio del necesario. Marzo es el momento perfecto para ordenarlas.

Podar si:

Invaden canteros vecinos

Pierden forma

Muestran puntas quemadas por el sol

Ejemplos:

Dietes

Agapantos

Heucheras

Lirios

Recortar la parte aérea ayuda a mejorar la iluminación del cantero y a prevenir hongos.

Limpiar hojas de las plan Foto: Gemini IA.

4. Árboles jóvenes: pequeñas correcciones antes del otoño

No se recomienda hacer podas drásticas en esta época, pero sí se pueden realizar podas de formación en árboles jóvenes.

Qué corregir

Ramas bajas que interfieran el paso

Brotes que compitan con el tronco principal

Ramas que se cruzan y se rozan

Esto evita problemas futuros y dirige el crecimiento estructural del árbol.

5. Plantas secas y anuales que completaron su ciclo

Las plantas de temporada estival —petunias, verbenas, pensamientos tempranos— suelen agotarse al finalizar el calor.

Qué hacer

Eliminar completamente plantas secas

Podar a ras las que rebrotan en otoño

Airear el sustrato para próximas implantaciones

Retirar restos vegetales evita plagas como cochinillas, pulgones y hongos.

Errores comunes al podar en marzo

Podar especies que florecen en primavera (se elimina la floración).

Cortar demasiado profundo en rosales jóvenes.

Hacer podas fuertes en árboles adultos.

Olvidar desinfectar herramientas.

Una poda inteligente permite que las plantas entren en otoño más fuertes, ordenadas y listas para resistir el invierno. Además, es una oportunidad excelente para mejorar la estética del jardín y estimular floraciones más abundantes en la temporada siguiente.