El fin de las mesas ratonas en el living de las casas. Foto: Unsplash

Durante años, las mesas ratonas lisas y de líneas simples dominaron los livings por su estética minimalista y por su practicidad, pero ese reinado comenzó a perder fuerza en 2026. La nueva tendencia apunta a piezas con personalidad, capaces de sumar carácter, diseño y textura al ambiente.

Así, la mesa ratona deja de ser un mero apoyo para objetos para convertirse en un elemento clave de la decoración del living. Formas llamativas, combinaciones de materiales y mayor funcionalidad marcan el rumbo de las propuestas que empiezan a ganar protagonismo en los hogares.

Las 5 tendencias que explican el fin de las mesas ratonas en el hogar

1- Formas orgánicas y siluetas irregulares

Las mesas con bordes curvos y contornos irregulares aportan una sensación más contemporánea y relajada. Foto: Unsplash

Las líneas rectas y rígidas ceden terreno frente a diseños más fluidos. Las mesas con bordes curvos, contornos irregulares o inspiradas en formas naturales aportan una sensación más contemporánea y relajada. Este tipo de piezas suaviza el ambiente y suma dinamismo visual sin necesidad de recargar el espacio.

2- Mezcla de materiales

La combinación de materiales se consolida como uno de los recursos más buscados en 2026. Foto: Unsplash

La combinación de materiales se consolida como uno de los recursos más buscados en 2026. Madera, metal, piedra o vidrio se integran en una misma pieza para generar contrastes visuales interesantes y darle mayor carácter al mueble. Entre las combinaciones más elegidas aparecen:

Madera con hierro

Mármol con bases metálicas

Vidrio con madera

3- Diseños funcionales y versátiles

Las mesas que incorporan soluciones prácticas resultan especialmente atractivas. Foto: Unsplash

La funcionalidad también gana protagonismo. En livings cada vez más dinámicos, las mesas que incorporan soluciones prácticas resultan especialmente atractivas. Entre las opciones más buscadas se destacan:

Diseños modulares que pueden reorganizarse según la necesidad

Mesas con cajones o compartimentos ocultos

Modelos elevables que permiten comer o trabajar

4- Superficies con textura

Las superficies con relieve, vetas marcadas o acabados artesanales aportan mayor calidez y presencia visual. Foto: Unsplash

Las terminaciones completamente lisas empiezan a quedar atrás. En su lugar aparecen superficies con relieve, vetas marcadas o acabados artesanales que aportan mayor calidez y presencia visual.

5- Piezas con protagonismo decorativo

La mesa ratona se consolida como un elemento decorativo. Por eso suele acompañarse con objetos que refuercen su estilo. Foto: Unsplash

Más allá de su función práctica, la mesa ratona se consolida como un elemento decorativo central. Por eso suele acompañarse con objetos que refuercen su estilo y ayuden a construir una escena visual. Algunos de los más usados son:

Bandejas decorativas

Libros de diseño

Piezas escultóricas o velas

El declive de las mesas ratonas lisas refleja, en definitiva, un cambio más amplio en la decoración del hogar: los espacios ya no buscan solo minimalismo u orden, sino también identidad, personalidad y textura.