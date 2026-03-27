Los mejores looks urbanos para el otoño 2026. Foto: pinterest

Llegó el otoño y con él los días donde vestirse es todo un misterio, con días calurosos y soplo de viento que de repente los vuelven fríos y húmedos. Por este motivo, es buena idea tener algunos conjuntos de media estación que funcionarán como comodín para que siempre estés a la moda, pero sin pasar frío o calor.

Los esenciales del placard no pueden faltar: pantalones blancos, musculosas, vestidos ligeros y chaquetas de cuero, jeans azules y, sobre todo, zapatillas cómodas o botas. Estas son algunas de las ideas que tenemos para esta temporada otoño-invierno 2026.

Ideas de looks de media estación para el otoño 2026

Blazer oversize y pantalones de terciopelo:

Un blazer oversize en tono neutro (beige, gris o negro) combinado con pantalones de terciopelo o pana. Este outfit es perfecto para un look sofisticado pero relajado. No olvides que podés elevar este outfit con botas de taco medio o zapatillas blancas y un bolso grande color chocolate.

Blazer oversize. Foto Freepik

Suéter y minifalda:

Un suéter de punto grueso en color pastel combinado con una minifalda de cuero negra o de jean generará un interesante contraste entre ambas telas. El contraste entre lo suave de la tela de lana y lo estructurado de la falda le da un toque moderno. Podés elevar aún más el outfit con medias de colores, botas de caña media y un pañuelo de seda en el cuello.

Suéter con pollera midi. Foto Pinterest

Jean de corte recto y campera de cuero:

El clásico que nunca falla para las salidas de media estación: la campera de cuero en color marrón o negro con jean de corte recto. Ideal para un día más casual, pero con mucho estilo. Eleva aún más este look con gafas de sol de gran tamaño y unos borcegos.

Jeans rectos con blazers tradicionales. Foto: Pinterest.

Camisa de seda y pantalones anchos:

Una camisa de seda o satén en un tono cálido, como terracota o burdeos, combinada con pantalones anchos de tiro alto. Este look es elegante y cómodo para la oficina o una salida casual. Para los pies, podés usar unas sandalias de taco medio y usar algunas joyas doradas en el cuello como accesorio.

Camisa de seda. Foto: Freepik

Top manga larga y falda plisada:

Un top de manga larga ajustado en color oscuro combinado con una falda plisada de cintura alta es un básico ideal para el otoño, ya que la falda aporta movimiento, y el top mantiene el look limpio y moderno. Podés usarla con unas zapatillas blancas y una mochila de diseño.

Falda plisada. Foto: Freepik

Con colores básicos y combinables, potenciados con accesorios, se pueden generar looks ideales para la semana, ya sea para salir con amigas a tomar una cerveza o un buen vino, para una cena romántica o simplemente para ir a trabajar.