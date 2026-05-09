Ola de frío en Buenos Aires, invierno, clima, frío Foto: Noticias Argentinas

El clima en Buenos Aires y el centro del país se prepara para una secuencia extrema de temperaturas que combina frío polar invernal, un fugaz retorno del calor y un nuevo ingresó gélido en la antesala del próximo fin de semana largo de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y portales especializados coinciden en que los próximos días estarán marcados por cambios bruscos, ideales para activar alertas en Google Discover y búsquedas de último momento.

Este fenómeno no solo impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino también en gran parte de la región central del país, con mañanas muy frías, tardes templadas y un descenso térmico que obligará a reprogramar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo detallado día por día

Lunes 11 de mayo: llega el frío más intenso

La semana comenzará con un marcado ingreso de aire polar.

Mínima: 5°C

Máxima: 14°CEl cielo se presentará mayormente despejado, generando heladas aisladas en zonas del conurbano y el interior bonaerense. Será una de las mañanas más frías del mes.

Martes 12 y miércoles 13: invierno anticipado

Durante estas jornadas continuará el dominio del aire frío:

Mínimas: entre 5°C y 6°C

Máximas: apenas 13°C a 15°CEl viento del sur reforzará la sensación térmica baja, sobre todo en horas nocturnas y durante la mañana.

Llega una ola de frío al AMBA Foto: REUTERS

Jueves 14 de mayo: empieza el alivio

El termómetro mostrará un leve ascenso gracias a la rotación del viento:

Mínima: 8°C

Máxima: 18°CVuelve el sol y se reducirán las probabilidades de heladas. El clima se tornará más agradable durante la tarde.

Viernes 15 de mayo: calor fuera de época

Será el día más llamativo de la semana:

Mínima: 11°C

Máxima: hasta 21°CEste “mini veranito” permitirá usar ropa liviana y disfrutar del aire libre, aunque el alivio será corto. Los especialistas advierten que se trata de una situación transitoria.

Entre martes 19 y jueves 21: vuelve el frío polar

En la antesala del fin de semana largo del 25 de mayo, se espera un nuevo y potente frente frío:

Mínimas: entre 4°C y 5°C

Máximas: apenas 12°C o 13°CEl descenso será abrupto, marcando condiciones plenamente invernales, con posible aumento del uso de calefacción y mayor demanda energética.

¿Por qué se produce este cambio tan brusco?

Según el SMN, la situación responde al desplazamiento rápido de masas de aire polar y templado, típico de los meses de transición estacional. Mayo suele mostrar estos contrastes, aunque la amplitud térmica de este evento es superior al promedio.

El clima extendido de la próxima semana Foto: SMN

Recomendaciones clave ante el clima cambiante

Vestirse en capas para adaptarse a los cambios diarios

Extremar cuidados con niños, adultos mayores y mascotas

Revisar estufas y sistemas de calefacción

Consultar el pronóstico actualizado antes de viajes cortos

La segunda quincena de mayo traerá un escenario climático dinámico y extremo, ideal para captar la atención en Google Discover. Frío intenso, calor atípico y un nuevo desplome térmico se combinarán en pocos días, confirmando que el invierno empieza a mostrar sus primeras señales fuertes en Buenos Aires y alrededores.