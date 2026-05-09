Montaña rusa térmica en Buenos Aires: frío polar, calor atípico y nuevo desplome antes del fin de semana largo
El clima dará un giro abrupto en los próximos días: frío polar, un inesperado repunte del calor y un nuevo descenso con cambios marcados jornada a jornada.
El clima en Buenos Aires y el centro del país se prepara para una secuencia extrema de temperaturas que combina frío polar invernal, un fugaz retorno del calor y un nuevo ingresó gélido en la antesala del próximo fin de semana largo de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y portales especializados coinciden en que los próximos días estarán marcados por cambios bruscos, ideales para activar alertas en Google Discover y búsquedas de último momento.
Este fenómeno no solo impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino también en gran parte de la región central del país, con mañanas muy frías, tardes templadas y un descenso térmico que obligará a reprogramar actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo detallado día por día
Lunes 11 de mayo: llega el frío más intenso
La semana comenzará con un marcado ingreso de aire polar.
- Mínima: 5°C
- Máxima: 14°CEl cielo se presentará mayormente despejado, generando heladas aisladas en zonas del conurbano y el interior bonaerense. Será una de las mañanas más frías del mes.
Martes 12 y miércoles 13: invierno anticipado
Durante estas jornadas continuará el dominio del aire frío:
- Mínimas: entre 5°C y 6°C
- Máximas: apenas 13°C a 15°CEl viento del sur reforzará la sensación térmica baja, sobre todo en horas nocturnas y durante la mañana.
Jueves 14 de mayo: empieza el alivio
El termómetro mostrará un leve ascenso gracias a la rotación del viento:
- Mínima: 8°C
- Máxima: 18°CVuelve el sol y se reducirán las probabilidades de heladas. El clima se tornará más agradable durante la tarde.
Viernes 15 de mayo: calor fuera de época
Será el día más llamativo de la semana:
- Mínima: 11°C
- Máxima: hasta 21°CEste “mini veranito” permitirá usar ropa liviana y disfrutar del aire libre, aunque el alivio será corto. Los especialistas advierten que se trata de una situación transitoria.
Entre martes 19 y jueves 21: vuelve el frío polar
En la antesala del fin de semana largo del 25 de mayo, se espera un nuevo y potente frente frío:
- Mínimas: entre 4°C y 5°C
- Máximas: apenas 12°C o 13°CEl descenso será abrupto, marcando condiciones plenamente invernales, con posible aumento del uso de calefacción y mayor demanda energética.
¿Por qué se produce este cambio tan brusco?
Según el SMN, la situación responde al desplazamiento rápido de masas de aire polar y templado, típico de los meses de transición estacional. Mayo suele mostrar estos contrastes, aunque la amplitud térmica de este evento es superior al promedio.
Recomendaciones clave ante el clima cambiante
- Vestirse en capas para adaptarse a los cambios diarios
- Extremar cuidados con niños, adultos mayores y mascotas
- Revisar estufas y sistemas de calefacción
- Consultar el pronóstico actualizado antes de viajes cortos
La segunda quincena de mayo traerá un escenario climático dinámico y extremo, ideal para captar la atención en Google Discover. Frío intenso, calor atípico y un nuevo desplome térmico se combinarán en pocos días, confirmando que el invierno empieza a mostrar sus primeras señales fuertes en Buenos Aires y alrededores.