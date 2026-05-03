El destino argentino que se vuelve mágico en otoño. Foto: argentina.gob.ar

El otoño en Argentina tiene algo especial: los paisajes cambian, las temperaturas se vuelven más amables y viajar deja de ser una experiencia apurada para convertirse en un verdadero plan de disfrute. Es una de esas épocas en las que todo parece estar en equilibrio, ideal para escaparse, bajar un cambio y reconectar con la naturaleza.

Lejos del movimiento intenso del verano o de los picos turísticos del invierno, estos meses invitan a descubrir destinos con más calma, recorrer rutas escénicas y dejarse sorprender por rincones que, en otra temporada, pasan desapercibidos. Es también el momento perfecto para quienes buscan combinar cultura, gastronomía y aire libre en un mismo viaje, sin las multitudes.

Salta en otoño: por qué es uno de los mejores destinos para viajar en Argentina

En ese contexto, hay una provincia del norte argentino que se vuelve especialmente atractiva en esta época del año: Salta, un destino que combina paisajes imponentes, tradiciones vivas y algunos de los circuitos turísticos más emblemáticos del país. Con temperaturas agradables, cielos despejados y colores más intensos, es una de las mejores estaciones para recorrerla sin apuro y disfrutar cada parada.

Valles Calchaquíes y Cafayate: paisajes, vino y Ruta 40

Uno de los recorridos más elegidos es el de los Valles Calchaquíes, que mezcla historia, cultura y naturaleza en estado puro. El viaje suele comenzar por Cafayate, reconocido por sus vinos torrontés y sus bodegas abiertas al turismo, ideales para degustaciones y recorridos guiados. Desde allí, la Ruta 40 ofrece un trayecto inolvidable entre montañas y formaciones rojizas, atravesando la Quebrada de las Conchas, donde se destacan postales únicas como la Garganta del Diablo y el Anfiteatro.

Ruta Nacional 68, Cafayate, Salta. Foto: argentina.gob.ar

Tren a las Nubes: una experiencia única en altura

Otro imperdible es el Tren a las Nubes, una de las experiencias más icónicas del país y una de las excursiones más buscadas por quienes visitan la provincia. El recorrido combina tramos por ruta y tren, atravesando paisajes de altura, quebradas y viaductos hasta superar los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En otoño, el clima más templado permite disfrutar del viaje con mayor comodidad y mejores condiciones.

El Tren a las Nubes es una excursión que vale la pena hacer. Foto: NA.

Cachi y Parque Nacional Los Cardones: ruta escénica entre montañas

El circuito de Cachi y el Parque Nacional Los Cardones también se destaca por su belleza escénica y su diversidad de paisajes. A lo largo de la Cuesta del Obispo, el camino regala vistas panorámicas impactantes, con curvas, miradores naturales y cambios de altura que sorprenden en cada tramo. Ya en el parque, los cardones —cactus gigantes típicos de la región— dominan el paisaje y crean una postal única del norte argentino.

Cachi, Salta, Argentina. Foto: norte.com.

Quebrada de San Lorenzo: naturaleza a minutos de la ciudad

Para una escapada más corta, la Quebrada de San Lorenzo, ubicada a pocos minutos de la capital salteña, es una opción ideal. Este entorno de yungas ofrece senderos para caminar, aire fresco y una vegetación frondosa que contrasta con los paisajes más áridos del resto de la provincia. Es perfecta para pasar el día, hacer trekking o simplemente disfrutar de un entorno natural sin alejarse demasiado.

Quebrada de San Lorenzo. Foto Instagram.

Iruya: el pueblo escondido entre montañas que enamora

Y para quienes buscan algo más remoto, Iruya aparece como una joya escondida entre montañas. De difícil acceso y con caminos sinuosos, su encanto radica justamente en su aislamiento, sus calles empinadas y su arquitectura tradicional. Es un destino que invita a desconectar, recorrer a pie y vivir una experiencia distinta, en contacto directo con la cultura local.

Iruya, Salta. Foto X.

Con su combinación de cultura, naturaleza y tradición, Salta se posiciona como uno de los destinos ideales para disfrutar del otoño y recorrer algunos de los paisajes más impactantes de Argentina.