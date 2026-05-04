El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta estable, con condiciones típicas de otoño. Foto: Meteored Argentina

Con el cierre del fin de semana largo y el regreso a la rutina, el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta estable, con condiciones típicas de otoño. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 4 de mayo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso moderado.

La mínima se ubicará en torno a los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, en un contexto de clima templado y sin precipitaciones a la vista. El ambiente se mantendrá agradable durante gran parte del día, con vientos leves que acompañarán la jornada laboral.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 4 de mayo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso moderado. Foto: NA (Juan Vargas)

Mayo arranca con estabilidad en Buenos Aires: cómo seguirá el clima durante la semana

El organismo oficial también difundió su pronóstico extendido para los próximos días, en una semana que estará marcada por la estabilidad y la presencia constante de nubosidad.

Para el martes 5 de mayo , se anticipa un leve aumento térmico, con registros que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 23°C de máxima . El cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada.

El miércoles 6 continuará la tendencia, con abundante nubosidad y temperaturas que irán desde los 15°C hasta los 22°C , sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, pero con una alerta por lluvias leves durante la noche.

En tanto, el jueves 7 se prevé un escenario similar: clima fresco pero confortable, con una mínima de 15°C y una máxima de 21°C, ideal para actividades al aire libre sin extremos térmicos.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

Otoño atípico: más calor y lluvias por encima de lo normal en gran parte del país

Más allá del pronóstico semanal, el Servicio Meteorológico Nacional difundió su informe climático trimestral correspondiente al período abril-junio de 2026, donde advierte sobre un comportamiento inusual para el otoño en Argentina.

Según el reporte, se esperan temperaturas superiores a los promedios históricos en gran parte del territorio, con mayor impacto en el Litoral, el Noreste y la región central del país. Esta tendencia podría traducirse en jornadas más templadas de lo habitual para la estación.

En cuanto a las precipitaciones, el informe señala que varias regiones tienen altas probabilidades de registrar lluvias por encima de lo normal. Entre ellas se destacan el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA. En estas zonas, la probabilidad de superar el promedio histórico supera el 50%.

Durante el otoño, se esperan temperaturas superiores a los promedios históricos en gran parte del país. Foto: Meteored Argentina

Este escenario se da luego de un marzo con registros excepcionales en distintas localidades. Por ejemplo, Azul acumuló 367 mm, superando ampliamente su récord previo de 2002; Olavarría tuvo su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre del año con más de 1.000 mm acumulados.

Ante este panorama, el SMN advirtió sobre un mayor riesgo de anegamientos en áreas donde los suelos ya se encuentran saturados. En contrapartida, se prevén condiciones más secas en el extremo oeste del NOA.

El organismo aclaró que estos datos surgen de modelos climáticos globales y herramientas estadísticas nacionales, y remarcó que se trata de tendencias generales: “El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.