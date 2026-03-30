El truco del jardinero Felipe Castro para potenciar el crecimiento de las plantas. Foto: Instagram/Freepik

A la hora de comprar una planta en maceta, lo más común es ver que sus raíces se encuentran apretadas en forma de un “bloque” compacto con la tierra. Esto sucede cuando crece en un espacio limitado, situación que provoca que sus raíces, en busca de nutrientes, se enrollen una y otra vez sobre sí mismas.

Es por ello que al trasplantarla al jardín o cambiarlas a una maceta más grande, suele cometerse el error de dejar ese bloque de raíces intacto. Sin embargo, el jardinero Felipe Castro recomienda en su cuenta de Instagram (@felpacastro) romperlas un poco “para que crezcan mejor”.

Qué hacer con las raíces de las plantas al trasplantarla de la maceta a la tierra . Foto: Freepik

El truco del jardinero Felipe Castro para potenciar el crecimiento de las plantas

Felipe explica que en el enredo de raíces, muchas pueden estar muertas o debilitadas. En ese contexto, si se colocan directamente en el suelo sin tocar nada, es probable que el crecimiento se vea limitado, ya que la planta mantendrá esa forma compacta y no procederá a expandirse.

Es por ello que el jardinero recomienda intervenir en nuestra planta a la hora de trasplantarla a tierra. Lo que se debe hacer es, con la ayuda de un cúter, cortar o romper las raíces superficiales, en especial las más finas y secas.

Esto logrará una estimulación radicular, ya que la planta recibirá la señal de regenerarse y producir nuevas raíces más fuertes y sanas, capaces de expandirse en busca de nutrientes naturales.

Paso a paso: cómo trasplantar tus plantas de forma exitosa

En su cuenta de Instagram, el jardinero Felipe Castro explica que el procedimiento es fácil de aplicar, y solo se deben seguir los siguientes pasos:

Retirar la planta con cuidado de su maceta. Revisar su estado y detectar las raíces secas o enmarañadas. Quitar estas raíces. Cortar con cuidado esa red de raíces, asegurándose de liberar el centro. Cavar un hoyo y colocar en el fondo un puñado de humus de lombriz, un abono natural que mejora la estructura del suelo. Asentar la planta en el hueco Añadir más humus alrededor y rellenar con tierra.

Qué hacer con las raíces de las plantas al trasplantarla de la maceta a la tierra . Foto: Freepik

Siguiendo estas indicaciones, la planta no solo ganará un entorno más aireado, sino que también adquirirá una dosis de nutrientes extra, lo que le permitirá recuperarse más rápido del trasplante a tierra.

Esto se debe a que el estímulo que recibe la planta al romper sus raíces trae consigo la generación de nuevos brotes y la extensión de raíces jóvenes hacia el entorno disponible. Es que en lugar de permanecer en el mismo molde en el que estuvo en la maceta, comienza a explorar y aprovechar mejor el espacio y los nutrientes.

En tanto, es importante saber que al adoptar este método de trasplante aparecen varias ventajas tales como:

Las plantas desarrollan un sistema radicular amplio y saludable.

Se adaptan mejor al nuevo suelo.

Adquieren mayor resistencia a la sequía y al estrés ambiental.

Su crecimiento es más vigoroso y sostenido en el tiempo.

Humus de lombriz, uno de los mejores abonos orgánicos para tus plantas

Más allá de la estimulación radicular, Felipe recomienda añadir humus de lombriz en el pozo de plantación. Se trata de uno de los mejores abonos orgánicos gracias a su capacidad para retener humedad, mejorar la aireación y aportar nutrientes de liberación lenta.

En tanto, el uso de humus de lombriz en el trasplante de maceta a tierra firme actúa como un refuerzo inmediato, ayudando a la planta a establecerse mejor, reduciendo el estrés del cambio de lugar y potenciando el crecimiento inicial.