Números de la suerte de hoy jueves 2 de abril de 2026
Abril llegó con una vibración especial según la numerología. Descubrí los números de la suerte signo por signo y qué mensaje trae la energía del día para cada signo del zodíaco.
En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología y números para proponer cifras favorables para cada signo. De cara a este 2 de abril y frente a una consulta cotidiana para muchas personas, conocé cuáles son los números de la suerte, signo por signo.
Los números de la suerte del jueves 2 de abril de 2026, signo por signo
- Aries: 02, 11, 39
- Tauro: 18, 42, 63
- Géminis: 05, 25, 40
- Cáncer: 12, 48, 75
- Leo: 07, 41, 52
- Virgo: 10, 22, 49
- Libra: 16, 30, 37
- Escorpio: 02, 37, 64
- Sagitario: 09, 15, 58
- Capricornio: 14, 30, 77
- Acuario: 06, 21, 74
- Piscis: 20, 27, 73
Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología
La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.
Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.
IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.
Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología
1 = A J S
2 = B K T
3 = C L U
4 = D M V
5 = E N W
6 = F O X
7 = G P Y
8 = H Q Z
9 = I R
Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.
MARÍA
M = 4
A = 1
R = 9
I = 9
A = 1
Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24
LÓPEZ
L = 3
O = 6
P = 7
E = 5
Z = 8
Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29
Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.
Significado de los números simples y maestros
Significado básico de los números
- 1: liderazgo, inicio
- 2: cooperación, sensibilidad
- 3: creatividad, expresión
- 4: orden, estabilidad
- 5: cambio, libertad
- 6: amor, responsabilidad
- 7: espiritualidad, análisis
- 8: poder, éxito material
- 9: cierre de ciclos, sabiduría
Números maestros
- 11: intuición elevada
- 22: gran constructor
- 33: amor universal
Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:
Número de expresión: todas las letras del nombre completo.
Número del alma: solo vocales.
Número de personalidad: solo consonantes.