Numeros de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte en muchas ocasiones son utilizados como una herramienta de orientación ya que la numerología se volvió una consulta cotidiana para muchas personas.

En el inicio del cuarto mes del año, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco. Entender su significado puede ayudar a encarar la jornada con mayor claridad y foco.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte del miércoles 1 de abril de 2026, signo por signo

- Aries: 1, 12, 22, 37, 40, 45

- Tauro: 3, 9, 17, 36, 42, 50

- Géminis: 5, 24, 34, 43, 48

- Cáncer: 2, 16, 30, 35, 40, 49

- Leo: 4, 17, 29, 33, 36, 42

- Virgo: 7, 10, 26, 35, 47, 49

- Libra: 6, 13, 28, 30, 38, 50

- Escorpio: 7, 15, 27, 31, 36, 48

- Sagitario: 6, 10, 18, 23, 32, 50

- Capricornio: 5, 9, 15, 24, 36, 41

- Acuario: 4, 13, 29, 31, 40, 47

- Piscis: 1, 10, 24, 33, 40, 46

Números de la suerte de hoy miércoles 1 de abril de 2026

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.