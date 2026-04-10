Cuidados faciales en otoño.

El cambio de estación no solamente se siente en el cambio de temperaturas, sino que además, impacta de lleno en la piel. Durante los meses del otoño, las condiciones climáticas con menor exposición solar son ideales para iniciar tratamientos faciales más profundos, sobre todo en pieles maduras.

En las pieles en personas mayores a los 40 años, este período resulta especialmente favorable. La reducción de la radiación UV permite realizar procedimientos que durante el verano pueden resultar agresivos o poco recomendables.

Tips para cuidar la piel Foto: freepik

Desde tratamientos dermatológicos hasta rutinas de cuidado en casa, existen diversas opciones que ayudan a mejorar la calidad de la piel, estimular la regeneración y preparar el rostro para los meses más fríos.

Skin care durante el otoño: cuáles son los tratamientos ideales para las pieles maduras

Peelings químicos: renovación profunda de la piel

Los peelings químicos son uno de los tratamientos más recomendados en otoño. Consisten en la aplicación de sustancias que exfolian las capas superficiales de la piel, promoviendo la renovación celular.

En pieles maduras, ayudan a mejorar la textura, atenuar manchas, reducir líneas finas y aportar luminosidad. Al haber menos exposición solar, disminuye el riesgo de hiperpigmentación posterior al tratamiento.

Cuidado de la piel Foto: Freepik.

Tratamientos con ácido hialurónico: hidratación y volumen

El uso de ácido hialurónico es clave en pieles maduras. Ya sea en forma de cremas, sérums o tratamientos inyectables, este componente ayuda a retener la humedad y mejorar la elasticidad.

Durante el otoño, la piel tiende a resecarse más, por lo que reforzar la hidratación es fundamental para mantener un aspecto saludable y prevenir la formación de arrugas más marcadas.

Láser y luz pulsada: mejorar manchas y textura

Los tratamientos con tecnología láser o luz pulsada intensa (IPL) son ideales en esta época del año. Permiten tratar manchas, rojeces y mejorar la calidad general de la piel.

Estos procedimientos requieren evitar la exposición solar directa, por lo que el otoño es el momento indicado para realizarlos de forma segura y efectiva.

Rutinas de otoño

Rutinas con retinol: regeneración celular

El retinol es un activo ampliamente recomendado para pieles maduras por su capacidad de estimular la producción de colágeno y acelerar la renovación celular.

Incorporarlo en la rutina nocturna durante el otoño permite mejorar la textura de la piel, reducir arrugas y unificar el tono, siempre bajo supervisión dermatológica para evitar irritaciones.