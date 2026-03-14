Como cuidar la piel del cuerpo Foto: Freepik

En el universo del skincare, muchas veces las cremas y los cuidados excesivos solo se concentran en el rostro, descuidando el resto de la piel. Desde limpiadores hasta sérums, cremas y protectores solares, todos ellos forman parte de la rutina cotidiana de muchas personas que buscan mantenerse saludable y luminosa, pero no es lo único que hay que hacer.

De acuerdo con la Sociedad Argentina de Dermatología, la piel es el órgano más grande del cuerpo y cumple funciones esenciales, como proteger los órganos contra agentes externos, regular la temperatura corporal y mantener el equilibrio de hidratación.

Como cuidar la piel del cuerpo Foto: Freepik

Por eso, los dermatólogos recomiendan incorporar cremas o lociones hidratantes en la rutina diaria, especialmente después del baño, cuando la piel aún conserva humedad y puede absorber mejor los activos hidratantes. En este mismo sentido, los especialistas también advierten que la piel del cuerpo puede ser hasta dos veces más seca que la del rostro, por lo que necesita un cuidado específico para mantenerse saludable.

Cuando no recibe la atención adecuada, la piel del cuerpo puede comenzar a mostrar señales de deterioro que afectan tanto su apariencia como su función protectora.

Además, factores como el clima, el uso de agua caliente, los jabones agresivos o la exposición al sol pueden contribuir a la sequedad cutánea, lo que vuelve aún más importante mantener una hidratación adecuada.

Cuidado de la piel, lavarse la cara. Foto: Freepik.

Cuáles son las señales de que tu piel necesita una hidratación intensiva

Existen varios signos que pueden indicar que la piel del cuerpo está deshidratada y requiere mayor cuidado:

Sensación de tirantez o picazón

Aspecto opaco o sin brillo

Descamación o pequeñas grietas

Textura áspera al tacto

Enrojecimiento o irritación

Los dermatólogos indican que estas señales suelen aparecer cuando la barrera cutánea pierde agua y lípidos esenciales, lo que puede ocurrir con mayor frecuencia en zonas tales como las rodillas, los codos, piernas y manos, que suelen ser las áreas más expuestas a la intemperie.

Como cuidar la piel del cuerpo Foto: Freepik

Cómo incorporar la hidratación corporal en la rutina

Para mantener la piel saludable, los dermatólogos recomiendan algunos hábitos simples que pueden marcar la diferencia:

Aplicar crema hidratante todos los días, preferentemente después de la ducha

Elegir productos con ingredientes humectantes como glicerina, ácido hialurónico o ceramidas

Evitar duchas demasiado largas o con agua muy caliente

Usar jabones suaves que no alteren la barrera natural de la piel

Incorporar estos cuidados en la rutina diaria puede ayudar a mantener la piel del cuerpo hidratada, flexible y protegida, recordando que el bienestar cutáneo no se limita solo al rostro, sino que involucra a toda la piel.