Jardín de otoño Foto: Pinterest

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas plantas comienzan su periodo de “descanso vegetativo”, y aunque a simple vista el jardín parece perder fuerza, esta etapa es fundamental para preparar árboles, arbustos y flores de cara a la temporada de primavera.

Por este motivo, la poda de otoño se convierte así en una tarea clave para eliminar ramas secas, fortalecer la estructura de las plantas y favorecer nuevos brotes cuando vuelva el calor. Además de mejorar la salud general de las especies, cortar la planta de forma adecuada también ayuda a controlar el tamaño, prevenir enfermedades y lograr una floración mucho más abundante en primavera. ¿Cuáles son las plantas recomendadas?

Plantas, jardín. Foto: Freepik

El secreto de los jardineros: las 4 plantas que se podan en otoño para florecer mejor

Rosales: una poda clave para tener más flores

Los rosales son una de las plantas que más agradecen la poda otoñal. Durante esta época se recomienda retirar ramas secas, flores marchitas y tallos débiles para estimular el crecimiento de nuevos brotes. Esta limpieza permite que la planta concentre mejor su energía y llegue fortalecida a la primavera, cuando comenzará su etapa de mayor floración.

Cómo cuidar tus rosales Foto: Foto generada con IA

Lavanda: cómo mantenerla compacta y saludable

La lavanda necesita una poda moderada en otoño para conservar su forma y evitar que los tallos se vuelvan leñosos. Los especialistas recomiendan cortar las flores secas y reducir ligeramente el volumen de la planta sin llegar a tocar la parte más dura de los tallos. De esta manera, crecerá más compacta y con una floración más uniforme en primavera.

Cómo cuidar tu jardín con lavanda Foto: Foto generada con IA

Hortensias: el secreto para flores más grandes

Las hortensias también requieren atención durante el otoño, aunque la intensidad de la poda dependerá de la variedad. En general, se aconseja eliminar flores secas y ramas dañadas para favorecer la circulación de aire y preparar la planta para el invierno. Una poda correcta puede ayudar a obtener flores más grandes y vistosas en la próxima temporada. Se recomienda retirar hojas amarillas, flores secas y tallos débiles para favorecer el desarrollo de nuevos brotes cuando llegue la primavera.

Hortensia trepadora. Fuente: Pexels

Por qué la poda de otoño ayuda al crecimiento en primavera

Durante el otoño, muchas plantas reducen su actividad y entran en reposo. Este período permite realizar podas sin generar un estrés excesivo en las especies. Al eliminar partes dañadas o envejecidas, la planta puede concentrar mejor sus nutrientes y energía en el crecimiento futuro.

Además, una poda adecuada favorece la circulación de aire, disminuye la aparición de hongos y mejora la entrada de luz, factores fundamentales para lograr un jardín más saludable y lleno de flores en primavera.