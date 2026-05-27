Jardín de otoño: cuáles son las plantas que conviene podar para que crezcan más fuertes
Durante las épocas frías del año, ciertas plantas pueden estimularse para un crecimiento saludable y garantizar su floración en primavera.
Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas plantas comienzan su periodo de “descanso vegetativo”, y aunque a simple vista el jardín parece perder fuerza, esta etapa es fundamental para preparar árboles, arbustos y flores de cara a la temporada de primavera.
Por este motivo, la poda de otoño se convierte así en una tarea clave para eliminar ramas secas, fortalecer la estructura de las plantas y favorecer nuevos brotes cuando vuelva el calor. Además de mejorar la salud general de las especies, cortar la planta de forma adecuada también ayuda a controlar el tamaño, prevenir enfermedades y lograr una floración mucho más abundante en primavera. ¿Cuáles son las plantas recomendadas?
El secreto de los jardineros: las 4 plantas que se podan en otoño para florecer mejor
Rosales: una poda clave para tener más flores
Los rosales son una de las plantas que más agradecen la poda otoñal. Durante esta época se recomienda retirar ramas secas, flores marchitas y tallos débiles para estimular el crecimiento de nuevos brotes. Esta limpieza permite que la planta concentre mejor su energía y llegue fortalecida a la primavera, cuando comenzará su etapa de mayor floración.
Lavanda: cómo mantenerla compacta y saludable
La lavanda necesita una poda moderada en otoño para conservar su forma y evitar que los tallos se vuelvan leñosos. Los especialistas recomiendan cortar las flores secas y reducir ligeramente el volumen de la planta sin llegar a tocar la parte más dura de los tallos. De esta manera, crecerá más compacta y con una floración más uniforme en primavera.
Hortensias: el secreto para flores más grandes
Las hortensias también requieren atención durante el otoño, aunque la intensidad de la poda dependerá de la variedad. En general, se aconseja eliminar flores secas y ramas dañadas para favorecer la circulación de aire y preparar la planta para el invierno. Una poda correcta puede ayudar a obtener flores más grandes y vistosas en la próxima temporada. Se recomienda retirar hojas amarillas, flores secas y tallos débiles para favorecer el desarrollo de nuevos brotes cuando llegue la primavera.
Por qué la poda de otoño ayuda al crecimiento en primavera
Durante el otoño, muchas plantas reducen su actividad y entran en reposo. Este período permite realizar podas sin generar un estrés excesivo en las especies. Al eliminar partes dañadas o envejecidas, la planta puede concentrar mejor sus nutrientes y energía en el crecimiento futuro.
Además, una poda adecuada favorece la circulación de aire, disminuye la aparición de hongos y mejora la entrada de luz, factores fundamentales para lograr un jardín más saludable y lleno de flores en primavera.