Números de la suerte. Foto: imagen creada con CharGPT para Canal 26.

En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología y números para proponer cifras favorables para cada signo.

De cara a este 16 de abril y frente a una consulta cotidiana para muchas personas, conocé cuáles son los números de la suerte, signo por signo.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte del jueves 2 de abril de 2026, signo por signo

- Aries: 7, 16, 25

- Tauro: 3, 14, 22

- Géminis: 5, 18, 27

- Cáncer: 2, 11, 30

- Leo: 1, 19, 28

- Virgo: 6, 15, 24

- Libra: 8, 17, 26

- Escorpio: 9, 13, 31

- Sagitario: 4, 12, 21

- Capricornio: 10, 20, 29

- Acuario: 11, 23, 32

- Piscis: 3, 16, 34

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Significado del número 16

El número 16 simboliza la superación de dificultades, la introspección y la transformación espiritual, actuando como un puente entre la acción (1) y la armonía (6), resultando en sabiduría (1+6=7). En numerología se considera un número kármico que invita a reevaluar metas y mantener una actitud positiva ante cambios abruptos o desafíos.

Significados y Ejemplos de Uso:

Numerología y Espiritualidad: Representa la culminación de un ciclo, la necesidad de cuidar el crecimiento personal y el equilibrio interior. A menudo asociado con la superación de obstáculos kármicos.

Tarot: Corresponde a la carta de “La Torre”, que simboliza la destrucción de ilusiones, cambios drásticos necesarios y la liberación de estructuras falsas.

Simbolismo de Estabilidad: Al ser el cuadrado de cuatro (), a veces se asocia con la firmeza y la consolidación.

Amor y Relaciones: Se vincula con amores profundos pero intensos, marcados por giros inesperados que obligan a una mayor introspección.

Ángeles/Mensajes: Se interpreta como una señal para mantener la fe y una actitud positiva, confiando en que los cambios actuales son para mejor.

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.