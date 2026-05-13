El bodegón con 100 años de historia que se volvió un clásico de Boedo:

Roque Bodegón. Foto: Instagram/roque.bodegon

En una esquina de Boedo existe un bodegón desde 1914 que es un clásico del barrio: Roque Bodegón. Con más de 100 años de historia, este rincón porteño se convirtió en una parada obligada que con el paso de los años logró tener su identidad marcada.

Además de las milanesas gigantes, las recetas de la abuela y los clásicos postres, ofrecen un plato que llama la atención de cada visitante: el “alfajor” de lomo, panceta y provoleta, un plato que imita el dulce argentino, pero con un tono salado, abundante y con un sabor único.

Roque Bodegón. Foto: Instagram/roque.bodegon

Cómo es el alfajor de lomo, panceta y provoleta que ofrece este bodegón de Boedo

“Nuestra especialidad y creación. No vas a creer que es un postre porque es el plato principal más creativo y rico que vayas a probar. Consiste en una torre de finas láminas de lomo, panceta y provoleta gratinado sobre un colchón de papas españolas. Lo vas a amar, pedir y repetir cada vez que quieras comer algo sabroso”, describen los dueños del bodegón.

La propuesta estrella del menú combina una torre de lomo en fetas, panceta crocante y provoleta gratinada, acompañada por papas españolas bien crocantes.

Visualmente, parece un alfajor XXL con tapa de carne, pero con una presentación bien porteña y abundante. Este plato sale constantemente y es uno de los más pedidos gracias a su sabor delicioso y original.

El famoso "alfajor" de lomo, panceta y provoleta. Foto: Instagram/roque.bodegon

Platos voluminosos y tradición: el menú de Roque Bodegón, un rincón que se mantiene vigente desde 1914

Este bodegón no solo se destaca por sus recetas caseras, sino por la fama que logró instalar con el paso del tiempo. Es historia de barrio, charlas eternas y recetas que pasan de generación en generación. Los nietos de aquellos clientes de hace décadas mantienen viva la costumbre, mientras que quienes llegan por primera vez quedan sorprendidos con especialidades como esta. El famoso “alfajor salado” ya se convirtió en un emblema del lugar, y en Boedo muchos aseguran que irse sin probarlo es perderse una parte de su esencia gastronómica.

Sin embargo, el menú de Roque Bodegón también tiene otras opciones, como las clásicas tortillas españolas hasta una carne a la riojana que se desarma sola. Además, para fechas patrias como el 25 de mayo, el lugar ofrece locro, empanadas y platos clásicos de las festividades. Sin olvidar las milanesas para compartir de distintos gustos y tamaños, acompañadas por papas fritas o ensaladas. Platos caseros, abundantes y sabrosos.

Roque Bodegón. Foto: Instagram/roque.bodegon

Roque Bodegón: dónde queda, cómo llegar y horarios de atención

El clásico bodegón porteño Roque Bodegón está ubicado en Inclán 3999, en la esquina de Quintino Bocayuva, en el barrio de Boedo, en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar fácilmente en transporte público:

Subte Línea E: estación Avenida La Plata, a pocas cuadras.

Varias líneas de colectivo pasan por la zona de Boedo y Av. La Plata.

También es accesible en auto desde Av. La Plata y Av. Boedo.

Respecto a sus horarios de atención, el bodegón abre en doble turno casi toda la semana: