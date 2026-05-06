El alfajor más delicado de Córdoba tiene su fiesta:

Bell Ville festeja la Fiesta Nacional de la Capia.

Bell Ville se prepara para vivir una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del calendario cordobés. La Fiesta Nacional de la Capia, dedicada al tradicional alfajor local, volverá a reunir a productores, vecinos y visitantes en un evento que promete sabores auténticos, identidad cultural y propuestas para toda la familia. Con entrada libre y gratuita, la ciudad será nuevamente epicentro del turismo gastronómico regional.

Lejos de ser solo una feria, la Fiesta de la Capia es un homenaje a uno de los productos más representativos del interior de Córdoba y un símbolo del trabajo artesanal que distingue a Bell Ville.

Qué es la capia y por qué es diferente a otros alfajores

La capia es un alfajor típico bellvillense que se distingue por su textura extremadamente frágil. Elaborada con harina de maíz capia, manteca y dulce de leche, su masa suave se deshace al contacto con el paladar. A diferencia de los alfajores industriales, la capia mantiene una producción artesanal que limita su traslado y conservación, lo que explica por qué es tan valorada a nivel local.

Reunirá sabor, historia y turismo en pleno corazón de la ciudad Foto: Redes

Su origen se remonta a más de 80 años, cuando confiterías tradicionales de la ciudad adaptaron antiguas recetas europeas a ingredientes de la región. Con el paso del tiempo, este pequeño alfajor se convirtió en un emblema gastronómico que hoy identifica a Bell Ville en toda la provincia.

Cuándo es la Fiesta Nacional de la Capia

La Fiesta Nacional de la Capia se celebrará el domingo 10 de mayo, a partir de las 14 horas, en la Plaza 25 de Mayo, el principal espacio público de Bell Ville. La jornada central contará con stands de productores, degustaciones, espectáculos musicales en vivo y actividades recreativas pensadas para todas las edades.

El evento se realizará el 10 de mayo Foto: Instagram @municipalidad.bellville

Este año, además, el evento tendrá un formato extendido. Del 4 al 9 de mayo se desarrollará la llamada Semana de la Capia, una previa especial que incluirá promociones en comercios locales, talleres participativos, visitas guiadas a fábricas y experiencias gastronómicas que permitirán conocer de cerca el proceso de elaboración del alfajor más representativo de la ciudad.

Una fiesta que impulsa economía y turismo

La Fiesta Nacional de la Capia se consolidó en pocos años como un motor económico y cultural para Bell Ville. Productores, panaderías, pasteleros y emprendedores locales encuentran en la celebración una oportunidad clave para mostrar su trabajo, fortalecer ventas y atraer visitantes de distintas provincias.

El crecimiento del evento coincide con la reciente declaración de Bell Ville como Capital Provincial de la Capia, un reconocimiento institucional que refuerza el valor cultural del producto y posiciona a la ciudad como destino emergente del turismo gastronómico cordobés.

Qué actividades habrá durante la jornada central

Durante el domingo 10 de mayo, quienes se acerquen a la plaza podrán disfrutar de:

Stands con productores de capias y otras especialidades dulces

Degustaciones y venta directa al público

Talleres de cocina y demostraciones en vivo

Shows musicales y propuestas culturales

Espacios recreativos para niñas y niños

Todo el evento será con entrada libre y gratuita, una característica que refuerza su perfil familiar y popular.

Bell Ville se prepara para celebrar la Fiesta Nacional de la Capia, el tradicional alfajor cordobés Foto: Instagram @moranregionales

Cómo llegar a Bell Ville para la Fiesta de la Capia

Bell Ville se encuentra en el sudeste de la provincia de Córdoba, con accesos simples desde distintos puntos del país.

En auto

Desde Córdoba Capital : aproximadamente 210 kilómetros , por Ruta Nacional 9 hacia el este.

Desde Rosario : unos 190 kilómetros , también por Ruta 9 en sentido oeste.

Desde Buenos Aires: cerca de 500 kilómetros, combinando autopistas y Ruta Nacional 9.

En colectivo

La ciudad cuenta con terminal de ómnibus, con servicios diarios desde Córdoba, Rosario y Buenos Aires, lo que facilita la llegada para una escapada de fin de semana.

En tren

Bell Ville forma parte del recorrido del tren Buenos Aires–Córdoba, una alternativa práctica y económica que cada vez eligen más viajeros.

Un alfajor que busca trascender fronteras

En un contexto donde el turismo gastronómico gana protagonismo, la Fiesta Nacional de la Capia se posiciona como una experiencia auténtica y diferencial. No se trata solo de probar un alfajor, sino de conocer su historia, hablar con quienes lo elaboran y descubrir cómo un producto simple puede convertirse en identidad, tradición y orgullo local.