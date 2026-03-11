Chrome nails: la manicura futurista Foto: Pinterest

El mundo de la moda cambia todo el tiempo y, con la llegada del otoño, el nail art también busca nuevas tendencias. En este sentido, el brillo metálico vuelve a ocupar un lugar importante en las manos de las mujeres. Las llamadas chrome nails o uñas cromadas se consolidan como una de las manicuras más buscadas gracias a su acabado pulido, luminoso y con efecto espejo.

Modernas y llamativas, estas uñas logran transformar incluso los diseños más simples en un gesto sofisticado. Su atractivo radica en la mezcla perfecta entre estética futurista y versatilidad, ya que el acabado cromado puede adaptarse tanto a estilos minimalistas como a propuestas más audaces.

Además, con su creciente popularidad en las redes sociales, los salones de belleza no paran de hacer esta tendencia que seguirá ganando terreno durante 2026, convirtiéndose en una opción ideal para aquellas que buscan un look futurista y elegante.

Qué son las chrome nails y por qué son tendencia

Las chrome nails se caracterizan por su efecto metálico y reflectante, que se logra aplicando un polvo cromado sobre esmaltes semipermanentes o gel. El resultado es un acabado brillante que recuerda al metal pulido o al efecto espejo.

Este estilo de manicura se destaca por su capacidad de adaptarse a distintos colores y diseños, desde tonos neutros hasta opciones más vibrantes. Por eso, muchas personas las eligen tanto para el día a día como para eventos especiales.

Tres estilos diferentes de Chrome nails para lucir en otoño

Chrome nails plateadas

Las uñas cromadas en tono plateado son uno de los estilos más clásicos y futuristas. Su acabado espejo refleja la luz y crea un efecto moderno que combina perfectamente con looks minimalistas o de inspiración tecnológica.

Chrome nails rosadas (pink chrome)

El pink chrome se convirtió en una de las versiones más populares en redes sociales. Este estilo mezcla el brillo metálico con tonos rosados suaves, logrando un resultado femenino, elegante y muy llamativo.

Chrome nails efecto glazed

Las glazed chrome nails tienen un acabado perlado y más suave que el cromado tradicional. El efecto es brillante pero delicado, lo que las vuelve una opción perfecta para quienes buscan una manicura moderna sin perder naturalidad.

Las chrome nails se posicionan como una de las manicuras más versátiles del momento. Su capacidad para combinar brillo metálico, color y diseños creativos las convierte en una opción ideal para experimentar con nuevos estilos.