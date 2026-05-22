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Los cortes de energía no son solo un inconveniente en la vida cotidiana, sino que pueden representar un riesgo real para la seguridad y el bienestar de las personas. Cuando las temperaturas son bajas, la falta de electricidad puede afectar la calefacción, la iluminación y el funcionamiento de equipos esenciales, lo que aumenta la vulnerabilidad dentro del hogar. En estas condiciones, una interrupción prolongada del suministro eléctrico puede generar situaciones difíciles de afrontar, especialmente para niños, personas mayores o quienes tienen problemas de salud.

Por eso, es fundamental anticiparse y tomar medidas preventivas antes de que ocurra un corte. Estar preparado implica contar con recursos básicos, como abrigo adecuado, fuentes alternativas de iluminación y un plan de acción para enfrentar la falta de energía. La planificación previa no solo ayuda a reducir el impacto del corte, sino que también puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una verdadera emergencia.

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Si ve líneas eléctricas dañadas o caídas, no se acerque bajo ninguna circunstancia a los cables eléctricos caídos o hundidos, ya que pueden representar un grave peligro. Mantenga una distancia segura y comuníquese de inmediato con la compañía de servicios públicos para informar la situación.

¿Cómo mantenerse abrigado cuando no hay electricidad?

Utilice varias capas de ropa ligera y abrigada en vez de una sola capa de ropa pesada. Use guantes, gorros y mantas en el interior del hogar.

Cierre las cortinas y cubra ventanas y puertas con mantas.

Todos los miembros del hogar deben permanecer juntos en una habitación con la puerta cerrada para mantener el calor corporal.

No utilice parrillas de carbón o gas o calentadores de propano en el interior del hogar para prevenir el envenenamiento por monóxido de carbono o el riesgo de incendios.

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¿Qué hacer con la comida guardada en la heladera si se corta la luz?

Mantenga las puertas de la heladera y el freezer cerradas tanto tiempo como sea posible para mantener el aire frío en el interior.

La heladera puede mantener los alimentos seguros hasta por 4 horas luego del corte pero si el mismo dura más tiempo se recomienda transferir la comida a una hielera y llenarla con hielo o paquetes de gel congelado. Agregue más hielo a la hielera a medida que empiece a derretirse.

Si tiene un termómetro para alimentos, tire a la basura cualquier alimento que esté a más de 7°. Si no cuenta con un termómetro, descarte cualquier alimento que haya permanecido más de cuatro horas fuera de una heladera. Los productos que aún se mantengan congelados no representan ningún peligro.

Si se presenta alguna duda, a la basura. Nunca consuma alimentos que le generen dudas. Aunque tengan buen aspecto y olor, podrían contener bacterias causantes de enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que podría afectar su salud.

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¿Cómo utilizar un generador de energía correctamente ante un corte de luz?

Para utilizar un generador eléctrico de manera segura, siga siempre las indicaciones proporcionadas por el fabricante. Debido a que la mayoría funciona con combustible y puede emitir monóxido de carbono, es fundamental usarlo únicamente en espacios abiertos y bien ventilados para evitar intoxicaciones. Además, nunca conecte el generador directamente al tablero eléctrico principal de la vivienda, ya que esto podría causar lesiones graves o incluso poner en riesgo la vida del personal que trabaja en la restauración del servicio eléctrico. En cambio, conecte el generador directamente al aparato que necesite utilizar durante el corte de energía.

Generador eléctrico. Créditos: Santander Post Foto: Santander Post

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