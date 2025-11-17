Taiwán advierte sobre DeepSeek y cuatro apps chinas de IA por "riesgos de ciberseguridad"

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Taipéi, 17 nov (EFE).- La Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán advirtió sobre el uso de DeepSeek y de otras cuatro aplicaciones chinas de inteligencia artificial (IA) por "riesgos de ciberseguridad", entre ellos la identificación de usuarios y la transferencia de información personal a servidores de empresas radicadas en China.

En un comunicado difundido este domingo, la principal agencia de inteligencia de la isla indicó que llevó a cabo una inspección de cinco modelos de lenguaje de IA generativa desarrollados en China -DeepSeek, Doubao, Yiyan, Tongyi y Yuanbao- en torno a dos categorías principales: la seguridad de la aplicación y el contenido generado.

Respecto al primer punto, los investigadores evaluaron las aplicaciones de acuerdo a quince indicadores agrupados en cinco categorías de "violaciones de seguridad", incluyendo la recopilación de datos personales, el uso excesivo de permisos, la transmisión y el intercambio de datos, la extracción de información del sistema y el acceso a datos biométricos.

Los resultados del estudio muestran que Tongyi es el software con más brechas de seguridad al incumplir once de los quince indicadores, seguido por Doubao y Yuanbao (diez cada uno), Yiyan (nueve) y DeepSeek (ocho).

"En particular, las violaciones comunes entre las cinco aplicaciones desarrolladas en China incluyen solicitar acceso a datos de ubicación, recopilar capturas de pantalla, obligar a los usuarios a aceptar términos de privacidad irrazonables y recolectar parámetros del dispositivo", señaló la NSB.

En cuanto al contenido generado, el organismo subrayó que estos modelos de lenguaje presentan un "fuerte sesgo" y "desinformación", destacando la adopción de una postura política favorable a China, la creación de "narrativas históricas distorsionadas" y la "filtración de palabras clave" como democracia, libertad y derechos humanos.

Una vez concluida la inspección, la NSB confirmó que "efectivamente existen vulnerabilidades generalizadas de ciberseguridad y distorsiones informativas" en estas aplicaciones.

"La NSB recomienda encarecidamente al público mantenerse vigilante y evitar descargar aplicaciones chinas que representen riesgos de ciberseguridad, a fin de proteger la privacidad de los datos personales y los secretos comerciales corporativos", concluyó la agencia.

A principios de este año, el Ministerio de Asuntos Digitales de Taiwán prohibió a los empleados del sector público utilizar DeepSeek debido al riesgo de posibles filtraciones de datos hacia el Gobierno chino.

No obstante, las otras cuatro aplicaciones chinas no están sujetas a ninguna restricción en la administración pública, ni existe una prohibición para el uso privado de DeepSeek en Taiwán, de acuerdo a la agencia CNA. EFE

