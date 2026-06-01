Calendario de pagos ANSES en junio 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

¿Cuánto cobrarán los jubilados en junio? Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Además, el organismo aplicará un aumento del 2,58% en jubilaciones y pensiones, en línea con el esquema de movilidad previsional que actualiza los haberes según la inflación. Durante este mes también se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

¿Cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0? Foto: ANSES

Cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

Jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

Jubilados y pensionados que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de junio

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

ANSES Foto: -

Cuánto cobrarán los jubilados en junio

Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima se ubicará en aproximadamente $403.317,99. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 destinado a los haberes más bajos, por lo que el ingreso mensual ascenderá a $473.317,99.

Además, ANSES abonará el medio aguinaldo, que para quienes cobran la mínima rondará los $201.659. De esta manera, el ingreso total de junio alcanzará aproximadamente los $674.976,99 entre haber, bono y Sueldo Anual Complementario (SAC).

Cuánto cobrarán las jubilaciones máximas

Las jubilaciones máximas pasarán a ubicarse en torno a los $2.713.948,18 tras la actualización de junio.

A ese monto se le sumará el medio aguinaldo, estimado en alrededor de $1.356.974,09. Sin embargo, quienes perciben la jubilación máxima no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Cómo funciona el aumento por movilidad

El ajuste del 2,58% corresponde al mecanismo de movilidad previsional vigente, que actualiza los haberes mensualmente tomando como referencia la inflación.

Según el Gobierno, el objetivo es sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a la suba de precios. No obstante, distintos sectores sostienen que los ingresos previsionales aún no logran recuperar la pérdida acumulada frente a la inflación de los últimos años.