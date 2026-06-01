Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Calendario de pagos ANSES en junio 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

La ANSES confirmó el calendario de pagos para este mes, que incorpora un aumento del 2,58% y mantiene el bono de $70.000 para jubilados que cobran la mínima.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 11:04
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Cuánto cobrarán los jubilados en junio?
¿Cuánto cobrarán los jubilados en junio? Foto: Foto generada con IA Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Además, el organismo aplicará un aumento del 2,58% en jubilaciones y pensiones, en línea con el esquema de movilidad previsional que actualiza los haberes según la inflación. Durante este mes también se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

¿Cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0? Foto: ANSES

Cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

Jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio

Jubilados y pensionados que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de junio

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
ANSES Foto: -

Cuánto cobrarán los jubilados en junio

Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima se ubicará en aproximadamente $403.317,99. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 destinado a los haberes más bajos, por lo que el ingreso mensual ascenderá a $473.317,99.

Además, ANSES abonará el medio aguinaldo, que para quienes cobran la mínima rondará los $201.659. De esta manera, el ingreso total de junio alcanzará aproximadamente los $674.976,99 entre haber, bono y Sueldo Anual Complementario (SAC).

Contenido Recomendado

Buenas noticias de ANSES:aumenta una prestación clave y algunas familias cobrarán más de $600.000 en junio 2026

Buenas noticias de ANSES: aumenta una prestación clave y algunas familias cobrarán más de $600.000 en junio 2026

ANSES confirmó aumento, bono y aguinaldo para jubilados en junio 2026:cuánto cobrarán

ANSES confirmó aumento, bono y aguinaldo para jubilados en junio 2026: cuánto cobrarán

Cuánto cobrarán las jubilaciones máximas

Las jubilaciones máximas pasarán a ubicarse en torno a los $2.713.948,18 tras la actualización de junio.

A ese monto se le sumará el medio aguinaldo, estimado en alrededor de $1.356.974,09. Sin embargo, quienes perciben la jubilación máxima no recibirán el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Cómo funciona el aumento por movilidad

El ajuste del 2,58% corresponde al mecanismo de movilidad previsional vigente, que actualiza los haberes mensualmente tomando como referencia la inflación.

Según el Gobierno, el objetivo es sostener el poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a la suba de precios. No obstante, distintos sectores sostienen que los ingresos previsionales aún no logran recuperar la pérdida acumulada frente a la inflación de los últimos años.

ANSES
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

author

Notas Más leídas

  1. De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026:los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

    De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026: los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

  2. El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

    El requisito obligatorio para acceder al monto máximo de los créditos para jubilados y pensionados

  3. Buenas noticias de ANSES:aumenta una prestación clave y algunas familias cobrarán más de $600.000 en junio 2026

    Buenas noticias de ANSES: aumenta una prestación clave y algunas familias cobrarán más de $600.000 en junio 2026

  4. Blanqueo de trabajadores:uno por uno, los puntos clave que establece la Reforma Laboral que oficializó el Gobierno

    Blanqueo de trabajadores: uno por uno, los puntos clave que establece la Reforma Laboral que oficializó el Gobierno

  5. Créditos para jubilados y pensionados:cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular

    Créditos para jubilados y pensionados: cuál es el monto máximo y cómo hacer el trámite desde el celular
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma Laboral vigente:cómo funcionarán las indemnizaciones por despido que establece el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

Reforma Laboral vigente: cómo funcionarán las indemnizaciones por despido que establece el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por “su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia”

Cambios en el Congreso:La Libertad Avanza busca romper una tendencia histórica durante el Mundial 2026

Agenda Parlamentaria:el Gobierno busca un acuerdo para sesionar y aprobar fondos buitre, propiedad privada y pliegos

Economía

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Calendario de pagos ANSES en junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026:los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

Blanqueo de trabajadores:uno por uno, los puntos clave que establece la Reforma Laboral que oficializó el Gobierno

Internacionales

El inquietante proyecto sobre armas químicas de Corea del Norte:qué revelan los informes internacionales

El inquietante proyecto sobre armas químicas de Corea del Norte: qué revelan los informes internacionales

Paraguay:detuvieron al ganador de un concurso del youtuber MrBeast con 260 kilos de marihuana

Elecciones en Colombia:Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial

China acelera la construcción de su primer portaaviones nuclear y desafía el poderío naval de Estados Unidos