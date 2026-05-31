La Libertad Avanza busca romper una tendencia histórica en el Congreso. Foto: X @DiputadosAR

La Libertad Avanza (LLA) buscará romper una tendencia histórica al mantener activo al Congreso, con varias comisiones funcionando en ambas cámaras durante el transcurso del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Es que históricamente, dentro del período de duración de la Copa del Mundo, la actividad legislativa se apagaba casi por completo, marcando los usos y costumbres de la política tradicional que servían para poner en remojo al recinto y amortiguar el desgaste de la disputa política presente durante el resto del año.

En este 2026, el Gobierno y su brazo oficialista en la Cámara de Diputados buscan dar vuelta la vieja lógica del parate mundialista y darle dinamismo a la agenda política en paralelo al desarrollo del evento deportivo.

Al menos así lo declama un vocero de la Presidencia de la Cámara baja: “Se espera un junio con mucha actividad legislativa. Se están planificando las reuniones de comisión para los proyectos ingresados por esta cámara y las medias sanciones que vengan del Senado (algunas ya anunciadas en la página de la HCDN). Es problable que haya sesiones en la segunda quincena”.

Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

Qué proyectos se tratarán en el Congreso durante el Mundial

Diputados

Uno de los proyectos ingresados en la Cámara de Diputados es la llamada “Ley de lobby”, la cual busca ordenar las prácticas de grupos de interés que buscan influir en los procesos de toma de decisiones públicas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

Esta iniciativa tiene como giros confirmados las comisiones de Asuntos Constitucionales –que preside Nicolás Mayoraz- y Legislación General -que encabeza el también oficialista Santiago Santurio-.

El otro proyecto que ya tiene ingreso es el “Super RIGI”, un esquema de suculentos favores fiscales para grandes inversiones en energías alternativas y tecnologías del conocimiento.

En este caso, la comisión cabecera será la de Presupuesto y Hacienda, comandada por Bertie Benegas Lynch, en el marco de un plenario junto a las comisiones de Industria (José Luis Garrido) y Ciencia y Tecnología (Martín Yeza).

Senadores

Por el Senado ingresó la ley de prevención de la ludopatía digital, que ya tiene designados los tres giros de comisión: Legislación General, Salud, y Justicia y Asuntos Penales.

Las tres tienen como titulares a integrantes de La Libertad Avanza, que son Nadia Márquez (Legislación General), Ivanna Arrascaeta (Salud) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales).

El proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos recibirá tratamiento en la comisión de Salud, que como se mencionó arriba es controlada por el oficialismo.

De esta manera, el Gobierno se garantiza el manejo de los tiempos, del ritmo y de las formas del debate en cada uno de los cuatro proyectos del último paquete de leyes anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El viernes se sumó el anuncio de un proyecto para cambiar la Ley de Sociedades, una iniciativa que tiene la impronta del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger.

A través de un extenso tuit en su cuenta de X, el ministro dio detalles de esta reforma integral para agilizar la constitución de sociedades comerciales y establecer la responsabilidad limitada de sociedades automatizadas que funcionan con algoritmos.

En gateras, a la espera de la señal para llegar al Congreso, se alista otro paquete desregulador del mismo ministerio, el cual incluye una iniciativa para habilitar la comercialización de medicamentos de venta libre en kioscos o supermercados, y su exhibición en góndolas.

Otro proyecto de este paquete que va a traer polémica es el que elimina la matrícula obligatoria para corredores inmobiliarios o martilleros y flexibiliza las comisiones de los intermediarios al anular los porcentajes mínimos.

También se menciona una iniciativa de ley para liberar el tránsito fluvial de buques extranjeros.