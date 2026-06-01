Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella. Foto: REUTERS

Javier Milei felicitó este domingo a Abelardo de la Espriella por su “triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia”. Si bien el presidente habló de victoria, lo cierto es que el candidato ultraderechista del movimiento Defensores de la Patria disputará la segunda vuelta ante el izquierdista Iván Cepeda el próximo 21 de junio.

Cabe resaltar, de igual manera, que De la Espriella obtuvo más de votos que su rival, contradiciendo las encuestas previas a los comicios que buscan definir al sucesor de Gustavo Petro.

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”, escribió el mandatario argentino en la red social X.

Y añadió: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, cerró Milei.

Milei felicitó a Abelardo de la Espriella. Foto: Captura X

Con el 89,48% de las mesas contabilizadas, De la Espriella dio la sorpresa al obtener 9.132.317 votos (43,77%) y Cepeda, 8.570.667 (41,08%) números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos.

Quién es Abelardo de la Espriella

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, un “outsider” en la carrera presidencial colombiana, mostró los colmillos del tigre en las elecciones de este domingo al contradecir las encuestas y ser el candidato más votado.

Admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella, llamado “el Tigre” por sus seguidores, hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EEUU, o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

Su éxito empresarial lo convirtió en millonario y ahora busca repetirlo en su primera participación en política, en la que empezó de cero, para lo cual creó el movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria.

De la Espriella, de 47 años, propone hacer de Colombia “la patria milagro”, como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores. En su plan de gobierno hay un decálogo de “milagros” para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

Buena parte de su electorado procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a la que llama “ideología de género”. De todas maneras, últimamente se viralizaron en redes sociales videos de hace más de una década en los que se declaraba ateo y a los que responde que hace seis años recuperó la fe.

De la Espriella promete “combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia”.

El éxito en los tribunales lo transformó en la marca De la Espriella Style, que define como “un espacio para celebrar la dolce vita, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión”. Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone, los sombreros Don Abelardo y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, chaquetas, corbatas y pañuelos de seda para quienes quieran imitar su imagen.

Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo acompaña últimamente en algunos actos de campaña.