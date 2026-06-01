De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026: los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

Tarjeta SUBE. Foto: NA.

Con el comienzo de junio, volvieron a aumentar las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires, impactando directamente en el bolsillo de los usuarios de colectivos, subtes y trenes. Con este incremento del 5,4%, resulta fundamental conocer cuál es el nuevo límite de saldo negativo permitido en la tarjeta SUBE para evitar inconvenientes al viajar.

El saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026 es el siguiente para cada medio de transporte:

El montó es de -$1.200 en:

Colectivos

Subtes

Transporte Fluvial (sólo en el pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas)

Es de -$650:

Mitre

Sarmiento

Roca

San Martín

Belgrano Norte y Sur

Del Valle de Neuquén

Lanchas del Delta

(La línea del tren Urquiza mantiene el saldo de emergencia en $-480, que se actualizará cuando finalicen el recambio tecnológico en sus molinetes)

Confirmado: el saldo negativo de la SUBE varía dependiendo del servicio de transporte

Colectivos en todo el país : hasta $1200

Subtes de la Ciudad de Buenos Aires : hasta $1200

Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650

Línea Urquiza: $480 (mientras se modernizan los molinetes)

Además, el saldo máximo que se puede tener en la tarjeta es de $40.000. Este monto puede cargarse a través de la app SUBE, en colectivos con el sistema “Carga a Bordo” o en terminales automáticas.

Saldo negativo de la SUBE. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Aumentos del transporte en junio 2026

Los colectivos que dependen de la Provincia de Buenos Aires aumentan 4,8% desde el 1° de junio y el boleto mínimo con SUBE registrada pasa a $1.015,61.

En las líneas que circulan solamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, la suba es del 4,6% y el mínimo se ubica en $788,28.

Las líneas nacionales que unen la Ciudad con el conurbano mantienen el esquema escalonado que ya había empezado en mayo. En esos casos, el boleto mínimo subirá a $728,28 desde el 15 de junio, y luego volverá a ajustarse en julio. Este esquema alcanza exclusivamente a los servicios bajo jurisdicción nacional, mientras que Ciudad y Provincia aplican sus propias fórmulas de actualización.

Trenes del AMBA: el boleto mínimo vuelve a subir

Los trenes metropolitanos también siguen la trayectoria ascendente. Después del primer ajuste que llevó el boleto mínimo a $310 en mayo, el cronograma oficial prevé una nueva actualización para junio, cuando la tarifa mínima pasará a $350 para quienes paguen con SUBE registrada. El esquema contempla incrementos escalonados hasta septiembre.

Para los usuarios que no tengan la SUBE registrada, el costo vuelve a ser considerablemente más alto, y para quienes abonen en efectivo se aplica una tarifa plana superior. El cronograma ferroviario busca recomponer ingresos del sistema en el marco de la actualización general del transporte metropolitano.

Subte y peajes: la Ciudad también actualiza tarifas

En la Ciudad de Buenos Aires, el subte también tendrá un nuevo aumento en junio. El pasaje sube 4,6% y queda en torno a $1.558 para el tramo de entre 1 y 20 viajes mensuales. El ajuste forma parte del mecanismo de actualización aprobado por la administración porteña para el sistema de transporte subterráneo.

La misma lógica también alcanza a los peajes porteños, que vuelven a encarecerse 4,6%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, un auto de hasta dos ejes pagará alrededor de $4.518,33 en horario normal y $6.403,21 en hora pico. En los accesos de la autopista Illia, los valores también suben para autos y motos, consolidando otro ajuste que impacta sobre la movilidad urbana diaria.