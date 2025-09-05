La OMS tomó una decisión clave respecto a la viruela del Mono: ¿puede causar otra pandemia?

El Comité de Emergencia de la OMS se ha estado reuniendo cada tres meses para evaluar el brote de mpox.

Viruela del mono. Foto: NA.

La propagación de mpox (viruela símica) en África ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El día de ayer se volvió a reunir y me informó que, en su opinión, la situación ya no representa una emergencia de salud internacional. Yo acepté su evaluación”, dijo hoy viernes en conferencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Reuters/Jean Bizimana.

“Esta decisión se basa en descensos sostenidos en el número de casos y de fallecimientos en la República Democrática del Congo y en otras naciones afectadas como Burundi, Sierra Leona y Uganda”, dijo.

“También tenemos una mejor comprensión de los motores de transmisión y de los factores de riesgo para su gravedad, y la mayoría de los países afectados han desarrollado una capacidad de respuesta sostenida”, dijo el jefe de la OMS.

Sin embargo, la OMS indicó también que suspender la declaración de emergencia no significa que la amenaza haya terminado, “o que nuestra respuesta cesará, y tomamos nota de la decisión de ayer de los CDC de África en el sentido de que la mpox sigue siendo una emergencia continental”.

La posibilidad de episodios continuos y de nuevos brotes sigue existiendo, lo que requiere una vigilancia adecuada y capacidad de respuesta.

Se requieren esfuerzos continuos para proteger a los grupos más vulnerables, sobre todo a los niños pequeños y las personas con VIH.

¿Qué es la viruela del mono?

La mpox es una enfermedad zoonótica viral. Los síntomas iniciales de infección humana son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de espalda y ganglios linfáticos inflamados, lo cual posteriormente evoluciona para convertirse en erupciones generalizadas en la cara y el cuerpo.

Viruela del mono, enfermedad. Foto: NA.

La mayoría de las personas contagiadas se recuperan en unas cuantas semanas, pero algunas pueden experimentar una enfermedad grave o incluso morir. Desde mayo de 2022, más de 100 países y regiones de todo el mundo han reportado casos de mpox.

En agosto del año pasado, la OMS declaró de manera oficial que el brote de mpox fuera de las zonas endémicas tradicionales de África se había convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional, el nivel de alerta más alto que la autoridad sanitaria mundial puede emitir.