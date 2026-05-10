Frutos secos, salud, nuez. Foto: Unsplash

En los últimos años, los frutos secos se consolidaron como uno de los aliados más recomendados por especialistas para cuidar la salud cardiovascular. Su consumo, cada vez más presente en la dieta diaria, no responde a una moda pasajera, sino al creciente respaldo de estudios científicos que destacan sus beneficios.

El cuidado del corazón no se limita al ejercicio físico o a los controles médicos. La alimentación cotidiana cumple un rol fundamental, y en ese esquema los frutos secos aparecen como una opción accesible, nutritiva y fácil de incorporar.

Los frutos secos aportan grasas saludables, fibra y antioxidantes que favorecen el funcionamiento del sistema cardiovascular. Foto: Unsplash

El corazón humano late cerca de 100.000 veces por día, una exigencia constante que requiere hábitos sostenidos en el tiempo. En ese contexto, elegir alimentos con alto valor nutricional puede marcar una diferencia significativa a largo plazo.

¿Por qué los frutos secos ayudan a mejorar la salud cardiovascular?

Diversas investigaciones demostraron que el consumo regular de frutos secos está asociado a mejoras en indicadores clave del sistema cardiovascular. Su composición, rica en grasas insaturadas, fibra, proteínas vegetales, antioxidantes y minerales, contribuye a regular el colesterol, controlar la presión arterial y favorecer un peso corporal saludable.

Un estudio realizado en más de 13.000 adultos evidenció que quienes incorporan estos alimentos en su dieta presentan menores índices de masa corporal, reducción de la circunferencia de cintura y valores más estables de presión arterial.

Su consumo regular se asocia con mejores niveles de colesterol y presión arterial, según distintos estudios. Foto: Unsplash.

Además, se observó una disminución del colesterol LDL, conocido como “malo”, y un menor riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Estos beneficios no se explican por un solo alimento, sino por su inclusión dentro de un patrón alimentario equilibrado y sostenido.

Frutos secos: cuáles recomiendan los especialistas y cómo consumirlos correctamente

Aunque todos comparten propiedades similares, algunos frutos secos se destacan por su perfil nutricional. Entre los más recomendados se encuentran:

Almendras.

Nueces.

Pistachos.

Avellanas.

Nueces de Brasil.

Castañas.

Macadamias.

Piñones.

Nueces pecanas.

Especialistas recomiendan incorporarlos en porciones moderadas para evitar un exceso calórico en la dieta diaria. Foto: Freepik

Los nutricionistas aconsejan variar su consumo para aprovechar los distintos aportes de cada uno, ya que contienen diferentes tipos de grasas saludables y micronutrientes.

Sin embargo, la clave está en la moderación. Debido a su alta densidad calórica, se recomienda consumir entre tres y siete porciones semanales, con cantidades de entre 20 y 30 gramos por porción. También es importante optar por versiones naturales o tostadas sin sal, evitando aquellas con azúcares o aditivos.

Incorporarlos a la rutina diaria es sencillo: pueden sumarse al desayuno junto a yogur o frutas, agregarse a ensaladas o utilizarse como snack entre comidas, reemplazando productos ultraprocesados.

Almendras, nueces y pistachos figuran entre las opciones más elegidas por su perfil nutricional. Foto: Unsplash.

Los especialistas coinciden en que no se trata de un alimento milagroso, sino de un componente más dentro de una dieta saludable. Su efecto positivo se potencia cuando se combina con una mayor ingesta de frutas, verduras y legumbres, y con la reducción de sal, azúcares y grasas saturadas.

Por último, advierten que hay casos en los que su consumo debe ser controlado, como en personas con alergias, enfermedades renales o que requieren dietas específicas. En estos casos, la recomendación es consultar con un profesional de la salud para ajustar la cantidad y el tipo de alimento adecuado.