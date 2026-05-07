Tedros Adhanom Ghebreyesusen, director general de la OMS. Foto: Reuters.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo que espera que el brote de hantavirus que se está registrando haga que tanto la Argentina como Estados Unidos reconsideren su salida del organismo, que en ambos casos ya se ha hecho efectiva.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, dijo en una conferencia de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

El responsable de la Organización Mundial de la Salud aseguró que ante el actual brote infeccioso “las cosas siguen igual que antes” en términos de información hacia ambos países, mientras que la organización ha recibido también cooperación técnica tanto de Washington, como de Buenos Aires.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Reuters/Jean Bizimana.

“La misión de la OMS es ayudar a que el mundo sea un lugar seguro. Nuestra misión incluye a Estados Unidos, por lo que también queremos que la población estadounidense esté a salvo. Así que seguiremos colaborando por nuestra parte y proporcionando información para que la enfermedad no sea un problema en este país, ni en el resto del mundo”, aseguró.

Tedros reflexionó sobre la necesidad de que se reconozca que “la seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier vacío, cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus”.

“La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, recalcó.

OMS. Fuente: Reuters

El caso argentino

Argentina dio por concluido el procedimiento de salida de la OMS el pasado 17 de marzo, aunque aún se espera un pronunciamiento al respecto de la asamblea anual de la organización, que se iniciará el próximo día 18 en Ginebra.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, afirmó en su cuenta de X el canciller Pablo Quirno.

El canciller Pablo Quirno confirmó la salida de Argentina de la OMS Foto: X

El funcionario agregó: “La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”.

El caso de Estados Unidos

Estados Unidos oficializó su salida de la OMS el pasado 22 de enero, un año después del anuncio de esta decisión, una condición para hacerla efectiva.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Sin embargo, una segunda condición legal es que el país que quiera retirarse de la organización debe estar al día con sus contribuciones obligatorias, lo que en el caso de Estados Unidos no ocurre.

Esta decisión ha privado a la OMS de cerca del 20% de su financiación.