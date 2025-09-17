No es naranja ni banana: cuál es la fruta ideal para prevenir las arrugas y mantener la piel hidratada

Si bien las frutas más elegidas son las mandarinas, las bananas y las naranjas, existe un alimento rico en vitaminas y antioxidantes que le gana a todas.

Nanche, "Fruta de Oro", frutas. Foto: Freepik.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es muy importante ingerir frutas todos los días ya que son una fuente de vitaminas y antioxidantes muy importantes para el cuidado de nuestra salud. Lo ideal, según los expertos, es consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para tener una dieta equilibrada.

Si bien las frutas más elegidas son las naranjas, manzanas o bananas, existen otras menos conocidas que también son muy nutritivas. Un buen ejemplo es el nanche, reconocido también como la “fruta de oro”, un pequeño fruto originario de América que se destaca por su sabor y los beneficios que aporta.

Cuál es la “fruta de oro”

El nanche es tamaño pequeño, redondo y amarillo, y es una fruta que se puede comer fresca, en conserva, en bebidas o en dulces. Además de destacarse por tener un gusto particular, es una fruta que contiene muchas vitaminas y propiedades medicinales.

Según estudios de la FDA de Estados Unidos, el nanche aporta más cantidades de vitamina C que una mandarina, lo que ayuda a fortalecer las defensas. También mejora la producción de colágeno, beneficiando a la piel y previniendo de arrugas y manchas.

Cuáles son los beneficios del nanche

El nanche es rico en antioxidantes y ayuda a proteger a las células del envejecimiento y del daño causado por el sol y la contaminación. Además, mantiene la piel hidratada y sus propiedades antiinflamatorias lo hacen útil para problemas como acné o dermatitis.

Más allá de la piel, también aporta beneficios generales:

Refuerza el sistema inmune.

Protege la visión.

Mejora la digestión.

Fortalece huesos y dientes gracias a su calcio y hierro.

Por este conjunto de propiedades, el nanche o “fruta de oro” es un alimento que no solo suma sabor a la dieta, sino que también ayuda al bienestar y la salud en general.