En época de balances, 10 consejos útiles para evitar el Burnout y cómo llegar a fin de año sin estrés

La necesidad de cumplir objetivos, cerrar proyectos y evaluar resultados genera una presión constante que, combinada con un ritmo acelerado y múltiples responsabilidades, termina por sobrecargar la mente y el cuerpo. Cómo evitarlo.

Burnout. Foto: Prensa.

El síndrome de Burnout se convirtió en una problemática cada vez más visible dentro del ámbito no solo laboral sino también en el cotidiano. Se caracteriza por un agotamiento físico, mental y emocional sostenido, y las fechas de fin de año no contribuyen a sus síntomas, debido a que suelen acumularse exigencias profesionales, balances personales y compromisos sociales.

El burnout o síndrome del quemado es más común de lo que pensabas. Foto: Unsplash.

Razones por las que se llega al Burnout

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, tanto diciembre como junio-julio son períodos de autoevaluación y análisis profesional/laboral. Este ejercicio puede transformarse en estrés cuando las exigencias superan la capacidad de reacción y la necesidad de rendir al máximo.

Metas no alcanzadas, sensación de falta de tiempo y desafíos pendientes son algunas de las cuestiones que generan frustración y autocrítica, y alimentan un estado de tensión que repercute directamente en el bienestar emocional y físico.

Frente a todo esto, profesionales remarcan la importancia de adoptar hábitos que permitan que le permitan a la persona estresada recuperar el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Es decir, no es solo cuestión de relajar, sino también incorporar prácticas que ayuden a gestionar de una manera más saludable toda esa tensión.

Consejos para desestresarse a fin de año. Foto: Prensa.