El debate entre el sexo casual y el sexo en pareja: las ventajas y desventajas de cada experiencia

Más allá de que depende de cada persona y sus preferencias, ambas posturas tienen sus pros y sus contras.

Relaciones sexuales. Foto: Pexels

Las relaciones sexuales son muy importantes en un vínculo de pareja, aunque también pueden estar presentes de manera casual. Si bien es probable que dependa de cada persona y sus preferencias, hay puntos a destacar y otros negativos en ambas experiencias.

Para mediar en el eterno debate entre el sexo casual y el sexo en pareja, la Inteligencia Artificial acercó algunos puntos positivos y otros negativos sobre ambas posturas.

Relaciones sexuales. Foto: Pexels

Sexo casual

El término refiere a un encuentro con una persona que puede ser desconocida, o simplemente sin compromisos de por medio.

Ventajas del sexo casual

Placer sin ataduras: permite experimentar la intimidad y el placer sin tener un compromiso emocional o las complejidades de una relación formal.

Más confianza y autoconocimiento: ciertas personas toman estos encuentros casuales como una manera de explorar en lo que les gusta, lo que pretenden de una pareja y a ganar seguridad personal, tanto en momentos sociales como íntimos.

Desventajas del sexo casual

Riesgo de enfermedades de transmisión sexual (ETS/ITS): más allá de que el riesgo está presente en cualquier tipo de relación, en caso de no utilizar protección seguido con distintas parejas puede ser peligroso.

Emociones en juego: los sentimientos pueden aparecer en alguna de las partes, lo que puede derivar en momentos incomodos, con ansiedad, arrepentimiento y baja autoestima incluidas.

Sexo en pareja

Estas relaciones están marcadas por la conexión en el vínculo más allá de la intimidad.

Ventajas del sexo en pareja

Fortalecimiento del vínculo emocional y la intimidad: se refuerza la conexión entre ambas personas, además de que se liberan hormonas como la oxitocina. La sensación de seguridad mutua puede ayudar a ganar más confianza para desenvolverse en el ámbito íntimo.

Reducción del estrés: las relaciones íntimas con una pareja pueden ser útil para reducir el estrés, así como también mejorar el estado de ánimo.

Desventajas del sexo en pareja