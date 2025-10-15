Cómo hacer un buen trío sexual: consejos de una experta para optimizar la experiencia

Cómo prepararse para un trío y cómo elegir a quién sumar. Una sexóloga comparte los mejores tips.

Trío sexual Foto: Freepik

Si bien hacer un trío sexual está entre las fantasías más comunes, tanto de hombres como de mujeres, son muchas las personas que no tuvieron una buena experiencia al incursionar en esta práctica. Por eso, los consejos de los especialistas son clave para tener en cuenta a la hora de aventurarse a invitar a un tercero -o ser el tercero- en la cama.

Lo primero que hay que considerar es la importancia del acuerdo y el consentimiento: todos los involucrados en la práctica deben querer participar, y hacerlo libremente.

Según la psicóloga y sexóloga Gabriela Simone dijo a Clarín, “no se trata sólo de enumerar posiciones sexuales atrevidas, sino de garantizar que todas las personas involucradas se sientan seguras, cómodas y respetadas durante la experiencia".

Trío sexual

Tips para tener en cuenta antes de un trío sexual

Hablar bien sobre las expectativas de cada uno: los deseos, límites y ganas.

Establecer acuerdos claros sobre qué estará permitido y qué no durante el encuentro.

Fijar una palabra de seguridad o señal para detener la acción si en algún momento alguien se siente incómodo.

Darle importancia a la salud sexual, con preservativos y campos de látex , y utilizar uno nuevo para cada acto y cada orificio.

Otro aspecto afectivo crucial es la gestión de los celos y la confianza. Todos deben estar cómodos con la situación.

Cómo elegir al tercero o tercera

“Una buena práctica es elegir de común acuerdo a la tercera persona y, preferentemente, que sea alguien no demasiado cercano para minimizar el riesgo de sentimientos encontrados después”, sostuvo Simone.

Trío sexual Foto: Freepik

Y además, recomendó “fantasear o ensayar previamente: por ejemplo, imaginar juntos la situación, hablar sobre qué harían los tres, o incluso en un primer encuentro dejar que la tercera persona sólo observe o participe mínimamente para ir de a poco”, a fin de ir midiendo las reacciones de cada integrante y evitar incomodidades.

Las mejores posiciones para un trío sexual

Cucharita triple

En esta posición, las tres personas se recuestan de lado, uno detrás del otro, formando una cadena de “cucharitas” en la que puede haber penetración (vaginal o anal) y/o estimulación manual de los genitales o el cuerpo del otro.

El “sándwich”

En esta pose, hay una persona que está al centro y recibe penetración por detrás mientras al mismo tiempo practica sexo oral al compañero o compañera que tiene enfrente.

La doble cabalgata

Aquí, una persona hace de “base” tumbándose boca arriba, mientras las otras dos personas se posicionan encima, una sobre su pelvis y otra sobre su rostro.

El 69+1

La posición propone sumar una persona al clásico 69 (situarse una persona con la cara a la altura de los genitales de la otra, y viceversa), que se integra penetrando a uno de los dos.