Actividad física; ejercicios; longevidad. Foto: X/Grok.

Dan Buettner, investigador y experto en longevidad, sostiene que “la gente que vive más años no hace Crossfit o Pilates”, según su investigación en las denominadas zonas azules. Estas regiones geográficas son aquellas donde sus habitantes superan los 100 años por lo que disfrutan de salud y calidad de vida; Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia) y Loma Linda (California).

Explica que estas comunidades no estructuran el ejercicio, sino que incorporan el movimiento en su rutina diaria; “son hábitos constantes y naturales”. Destaca que las poblaciones de las zonas azules envejecen sin diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer o demencia. No cuentan con una genética superior ni una disciplina estricta. Su longevidad se debe a evitar, en mayor medida, enfermedades que acortan la vida. De ahí que lleguen a edades avanzadas con buena salud.

Dan Buettner Foto: -

Qué dijo el experto sobre longevidad

En una conversación con el podcast ZOE, Buettner destaca la ausencia del ejercicio programado y que, en su lugar, se mantienen activos de manera natural caminando a diario, cuidando sus plantas y haciendo tareas domésticas sin máquinas que reduzcan el esfuerzo. El movimiento constante y espontáneo es decisivo para la longevidad.

El investigador destaca el movimiento constante e inconsciente cada veinte minutos distribuido durante el día. Para Buettner, el secreto de las zonas azules está en un estilo de vida activo sin forzarlo, donde lo cotidiano funciona mejor que cualquier plan de entrenamiento.

Subir y bajar escaleras, ejercicio. Foto: Freepik

En lugar de lo que acostumbran los ciudadanos en las sociedades actuales al estructurar su ejercicio en bloques intensos de una hora o dos que a menudo no se cumple aunque sea para compensar las numerosas horas sentadas de oficina; se distribuye el movimiento durante el día.