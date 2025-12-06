Ola de calor: las 6 frutas que recomiendan consumir por su alto contenido de agua para hidratarse correctamente

Una forma deliciosa y efectiva de alcanzar la cantidad recomendada de agua es a través del consumo de frutas, que además de hidratar, proporcionan vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para el cuerpo.

Cuáles son las frutas más hidratantes para combatir el calor. Foto: El Universal

Con el aumento de las temperaturas, es clave mantenerse bien hidratado. Según Mayo Clinic, la ingesta diaria recomendada ronda los 2,7 litros para mujeres y 3,7 litros para hombres, aunque puede variar según la edad, el nivel de actividad física y el estilo de vida. Una parte de esa hidratación puede obtenerse a través de los alimentos, y una forma sencilla y efectiva de hacerlo es incorporando más frutas y verduras a la dieta.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) aconsejan incorporar al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras, priorizando la variedad tanto en tipos como en colores. Además de aportar agua, este grupo de alimentos ofrece vitaminas, minerales y fibra esenciales para el funcionamiento del organismo.

La hidratación es clave para cuidar la salud a lo largo de todo el año, pero durante los meses de calor cobra más protagonismo. Si bien nada reemplaza el consumo de agua, el cuerpo también se hidrata a través de alimentos que la contengan. ¿Cuáles son las frutas que más hidratan?

Las frutas ideales para hidratarse y combatir el calor

Según explica el sitio @integra.ok, creado por la nutricionista Laura Romano, si bien el agua presente en las frutas suma a la hidratación diaria, lo ideal es que la mayor parte de los líquidos provenga de agua pura. Además, señala que se recomienda consumir entre 2 y 3 frutas diarias.

Entre las frutas que más contenido de agua aportan se encuentran:

Sandía (91,5 % de agua)

La sandía es una excelente opción en épocas de calor gracias a su alto contenido de agua y su gran poder de hidratación. Aporta vitaminas A, B, C y E, además de potasio y magnesio. Con un 91,5% de agua, prácticamente toda su composición contribuye a mantener una buena hidratación.

Sandía. Foto Unsplash.

Melón (90% de agua)

El melón contiene altas cantidades de agua que nos ayudarán a hidratarnos en verano. Si bien es un poco más calórico que la sandía, sigue siendo una fruta que aporta bajas cantidades de calorías, además de tener un efecto diurético que nos servirá para eliminar el exceso de líquidos del cuerpo. Además, se destaca por su alto contenido en vitamina C y potasio.

Melón. Foto Unsplash.

Durazno (89% de agua)

Otra de las frutas de la temporada de verano que tiene una gran cantidad de agua son los duraznos. Además, contienen vitaminas A, C, B1, B2 y B6, minerales y betacarotenos.

Durazno. Foto Unsplash

Naranja (89% de agua)

Las naranjas son una excelente fuente de hidratación, ya que contienen alrededor del 89% de agua. Esto las convierte en una opción refrescante y saludable para mantener el cuerpo hidratado, especialmente en días calurosos. Además, su alto contenido de vitamina C fortalece el sistema inmunológico.

Alimentos naranjas. Foto: Unsplash.

Pomelo (89% de agua)

La mayor parte del pomelo es agua, lo que justifica su bajo aporte calórico. Es una fruta rica en vitamina C, ácido fólico (vitamina B9) y betacaroteno. También contiene vitaminas del grupo B, además de minerales como el potasio y el magnesio.

Pomelo, fruta. Foto Unsplash.

Ciruela (87% de agua)

Las ciruelas también son una gran alternativa para sumar hidratación. Al estar compuestas en un 87% por agua, ayudan a refrescarse en días de mucho calor y, además, aportan fibra, vitaminas y antioxidantes que favorecen el funcionamiento digestivo.

Frutas con alto contenido de agua. Foto: Instagram @integra.ok

Es importante destacar que estas seis frutas no son las únicas opciones para mantenerse hidratado. También se destacan los arándanos, las fresas, las cerezas y el ananá como excelentes alternativas.