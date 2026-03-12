Llega la última ola de calor con temperaturas que superarán los 35°C:

Ola de calor Foto: Foto generada con IA

El verano 2026 no piensa despedirse en silencio. Lejos de bajar la intensidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que una última ola de calor extremo impactará en gran parte del país con temperaturas sofocantes, sensación térmica elevada y jornadas consecutivas por encima de los 30°C.

Según el organismo, un repunte del viento noreste será el detonante de un ingreso de aire cálido y húmedo que potenciará las marcas térmicas a partir del próximo fin de semana, generando días agobiantes tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en provincias del centro del país.

AMBA: el epicentro del calor extremo

En la ciudad de Buenos Aires, el calor se hará sentir desde el domingo 15, con un cielo parcialmente nublado pero sin alivio real. El día más intenso será el lunes 16, cuando la temperatura alcanzará los 32°C, convirtiéndose en la jornada más crítica de esta ola.

La Plata vivirá un escenario similar: máximas alrededor de los 31°C, sin lluvias previstas y con un alivio mínimo a medida que avance la semana.

Este combo de altas temperaturas y humedad generará una sensación térmica aún mayor, por lo que se recomienda extremar cuidados, especialmente en personas mayores, niñas y niños, y quienes tienen enfermedades crónicas.

Ola de calor en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Córdoba: calor persistente y cielos encapotados

La provincia de Córdoba no quedará al margen. Se esperan jornadas de 32°C, con nubosidad variable y un ambiente sofocante que se mantendrá durante varios días. Aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto, la sensación térmica será elevada por la falta de brisa fresca y el predominio del viento cálido del sector norte.

Santa Fe: alerta naranja y la temperatura más extrema

Santa Fe será una de las provincias más afectadas. Allí ya rige una alerta naranja desde el mediodía del domingo 15 y la situación se intensificará el martes, cuando la máxima alcance los 35°C, posicionándola entre las más altas del país durante esta última ola de calor.

La combinación de alta humedad y calor extremo hará que la sensación térmica supere incluso esos valores, complicando las actividades al aire libre y aumentando el riesgo de golpes de calor.

Una despedida intensa del verano 2026

El SMN sostiene que, con pocas variaciones, estas condiciones extremas se repetirán en distintos puntos de la franja central del país, consolidando una despedida del verano con temperaturas inusualmente elevadas y prolongadas.

Aunque esta ola será la última de la temporada, sus efectos vuelven a poner en agenda el rol del cambio climático y la frecuencia creciente de eventos extremos. Las temperaturas que superan los 30°C durante varios días consecutivos no solo generan incomodidad, sino que también aumentan los riesgos para la salud, especialmente en poblaciones vulnerables.

Vuelve el calor a Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Recomendaciones para enfrentar la ola de calor

Mientras se espera el alivio posterior al 16 de marzo, es importante seguir medidas básicas:

Hidratarse de manera constante.

Evitar la exposición al sol en horas centrales.

Priorizar ropa liviana y ventilación adecuada.

Cuidar a bebés, adultos mayores y mascotas.

Estas prácticas están alineadas con las guías de salud para eventos de calor extremo difundidas por organismos oficiales.

La última ola de calor extremo del verano 2026 llegará con fuerza al AMBA, Córdoba y Santa Fe, dejando máximas de hasta 35°C y varios días consecutivos de ambientes sofocantes. El SMN advierte que estas condiciones serán la despedida más intensa del verano, con alertas activas y sensación térmica por encima de los registros habituales.