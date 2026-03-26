Ola de calor en Argentina con 35° en otoño:

Ola de calor en Argentina Foto: Foto generada con IA

Argentina vuelve a quedar bajo la influencia de una intensa ola de calor fuera de temporada, con registros térmicos más propios del verano que del cierre de marzo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que, desde el fin de semana y durante varios días consecutivos, las temperaturas máximas se dispararán en gran parte del país, con valores que podrían alcanzar o superar los 35 °C.

El fenómeno se sentirá con más fuerza en algunas provincias del centro y norte argentino, donde el calor persistente se combinará con altos niveles de humedad, lo que incrementará la sensación térmica y el riesgo para la salud.

¿Desde cuándo vuelve el calor extremo y cuánto durará?

Según el pronóstico oficial, la nueva ola de calor comenzará entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo y se extenderá, al menos, hasta mediados de la próxima semana. Durante ese período, se espera una seguidilla de días con temperaturas elevadas y escaso alivio nocturno.

Los especialistas explican que este tipo de eventos tardíos se debe al ingreso de una masa de aire cálido proveniente del norte, que se instalará de manera sostenida sobre gran parte del territorio nacional.

Zonas más afectadas por la suba de temperaturas

El SMN identificó varias regiones donde el calor será más intenso y persistente:

Norte y centro del país

Santiago del Estero : máximas que oscilarán entre los 33 y 35 grados , con jornadas mayormente soleadas.

Santa Fe : valores máximos cercanos a los 32 °C , acompañados por altos niveles de humedad.

Córdoba (zona de Río Cuarto): temperaturas que rondarán los 30 a 31 grados, con aumento progresivo día a día.

En estas zonas, el calor no solo será elevado durante la tarde, sino que las mínimas también se mantendrán altas, lo que dificultará el descanso nocturno.

Ola de calor en Argentina Foto: Foto generada con IA

¿Habrá lluvias o tormentas?

Antes del ingreso pleno del calor, varios sectores del país —incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires— podrían experimentar lluvias intensas y tormentas eléctricas durante el fin de semana.

Sin embargo, una vez que mejoren las condiciones climáticas, el ascenso térmico será rápido, con máximas que podrían alcanzar los 28 grados incluso en Buenos Aires hacia el inicio de la próxima semana.

Riesgos y recomendaciones ante la ola de calor

Las autoridades sanitarias advierten que este tipo de eventos puede provocar golpes de calor, deshidratación y agotamiento, especialmente en:

Adultos mayores

Niños y niñas

Personas con enfermedades crónicas

Recomendaciones clave:

Mantenerse bien hidratado, incluso sin sensación de sed

Evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas

Usar ropa liviana y clara

Reducir la actividad física en exteriores

Ola de calor en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Preguntas frecuentes sobre la ola de calor

¿Es normal una ola de calor a fines de marzo?No es lo más habitual, pero cada vez ocurren con mayor frecuencia debido a patrones climáticos más extremos.

¿Puede extenderse más días de lo previsto?Sí. Los meteorólogos no descartan que el calor se prolongue si las condiciones atmosféricas se mantienen estables.

¿Qué se considera “ola de calor”?Se define cuando las temperaturas máximas y mínimas superan ciertos umbrales durante al menos tres días consecutivos.

Claves a seguir en los próximos días

Actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional

Alertas por temperaturas extremas

Cambios en el pronóstico de lluvias y tormentas

La recomendación es seguir de cerca los informes diarios, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente.