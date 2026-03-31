Humedad en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Gran parte de la zona central de la Argentina y el Litoral y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesan un fenómeno meteorológico sin precedentes que aporta una humedad sofocante para los ciudadanos.

Según los registros aportados por meteorólogos expertos, las zonas mencionadas presentan niveles de punto de rocío altamente elevados, similares a los de Manaos, en la Selva Amazónica.

Esta situación se da en medio de una ola de calor que sorprende a los termómetros, ya que las temperaturas máximas se acercan a los 30 °C en pleno otoño. En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la tendencia se extenderá durante las próximas horas.

Humedad en Buenos Aires. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Por qué hay tanta humedad en Buenos Aires y alrededores

Este escenario se debe a una una transición meteorológica: después de un fin de semana marcado por lluvias y tormentas, la masa de aire quedó saturada de humedad, a la cual se le sumó la ola de calor.

Qué es el punto de rocío y cómo afecta al AMBA

El punto de rocío es la temperatura a la que el aire debe enfriarse (a presión constante) para alcanzar una humedad relativa (HR) del 100%. En este punto, el aire no puede contener más agua en estado gaseoso.

En tanto, si el aire se enfría todavía más, el vapor de agua tendría que salir de la atmósfera en estado líquido, generando niebla y/o precipitación. Cabe señalar que cuanto más alto sea el punto de rocío, mayor será la cantidad de humedad en el aire.

En las últimas horas, se registraron marcas que superan los 24 °C de punto de rocío. Para contextualizar, en climas templados, un valor de 15 °C es considerado confortable.

Humedad. Foto: Freepik

En ese contexto, los niveles sufridos esta jornada sitúan a la Argentina en una categoría de humedad extrema, donde la evaporación del sudor en el cuerpo humano se ve dificultada, aumentando la sensación de sofocamiento.

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