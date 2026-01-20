Sífilis, enfermedades, salud

Argentina atraviesa un aumento sin precedentes de casos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que afecta principalmente a jóvenes de entre 15 y 39 años. Según el último sondeo realizado por el Ministerio de Salud, a finales del 2025 el incremento fue del 20,5%, con 36.702 casos reportados en todo el país.

Las provincias más afectadas fueron Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, lo que obligó a la cartera sanitaria a reforzar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico temprano y la distribución de insumos esenciales para contener la enfermedad.

Aumento de sífilis en Argentina

Aumento de casos de sifilis: qué grupos sociales corren mayores riesgos

Ante esta alerta, los ginecólogos e infectólogos aseguraron que cualquier persona sexualmente activa puede estar expuesta a este virus, pero que el grupo más vulnerable incluye a los jóvenes, a las mujeres embarazadas y a quienes tienen múltiples parejas sexuales. Por este motivo, insisten en la importancia de la realización de controles médicos periódicos y el uso de métodos de barrera.

En este contexto, la infectóloga María Mastruzzo (MN 62898) señaló en Canal 26: “Uno como médico insiste y educa para que la población se haga los controles, especialmente las mujeres embarazadas”. En este mismo sentido, resaltó la importancia de realizarse pruebas periódicas para evitar la propagación de sífilis, ya que el pico de contagios es cada vez más alto.

Además de los controles médicos, la prevención incluye medidas simples pero efectivas. Según la infectóloga, es clave el uso correcto de preservativos, que se pueden conseguir de forma gratuita en centros de salud, y la educación sexual, especialmente en las escuelas. “Hay que cortar la cadena epidemiológica: no sólo tratar al paciente, sino también a su pareja sexual. Son enfermedades bíblicas que aún persisten en nuestros días”, agregó Mastruzzo.

Los jóvenes están más expuestos a contraer sífilis

Sífilis: cuáles son los factores por los cuales aumentó la tasa de contagios

Según los expertos en infectología, este aumento responde a varios factores: la interrupción de la educación sexual en las escuelas, la subestimación del riesgo entre los jóvenes, e incluso la poca difusión del uso de preservativos en las redes sociales ponen en riesgo a la población. Además, desde el Hospital de Clínicas remarcaron que hay una poca adherencia a los controles regulares de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Por eso, la prevención integral -controles periódicos, uso de preservativos, tratamiento oportuno y educación- es la estrategia más eficaz para frenar la propagación de la enfermedad.

Aumentan las consultas por casos de sífilis y gonorrea.

Precauciones y medidas de prevención contra sífilis

Para reducir el riesgo de contraer sífilis, los especialistas recomiendan:

Uso correcto de preservativos: Disponibles de forma gratuita en centros de salud; protegen contra la transmisión durante relaciones sexuales.

Controles médicos periódicos: La detección temprana permite iniciar el tratamiento a tiempo, evitando complicaciones.

Control prenatal: Incluye pruebas en el primer, segundo y tercer trimestre. Si se detecta sífilis, el tratamiento con penicilina es efectivo para prevenir malformaciones neurológicas y óseas en el bebé.

Tratamiento de la pareja sexual: Es fundamental para cortar la cadena de transmisión.

Educación sexual: Conocimiento sobre prevención, síntomas y diagnóstico oportuno es clave para frenar la epidemia.

El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para evitar las consecuencias graves de la sífilis. La detección regular, especialmente para las personas sexualmente activas, es esencial para controlar la propagación de esta infección y proteger la salud pública.